Наставница школьников, поступивших в Гарвард, Стэнфорд и Принстон, назвала три вещи, о которых их родители больше всего жалеют

Американская писательница и наставница школьников Тео Вольф, которая специализируется на развитии увлечения и целеустремленности у молодых людей, назвала три вещи, о которых больше всего жалеют родители детей, поступивших в Гарвард, Стэнфорд и Принстон. За последнее десятилетие она работала с сотнями успешных старшеклассников и ей есть чем поделиться.

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По словам педагога, она видела, что делали родители ее учеников, чтобы подготовить своих детей к успеху. Однако многое заметила и того, о чем они больше всего жалеют, пишет cnbc.com.

Вот три вещи, которые хотели бы сделать иначе родители студентов, обучающихся в успешных учебных заведениях:

Предлагать своим детям выбирать слишком тяжелую учебную нагрузку

Наставница объясняет, что ученикам действительно нужно бросать вызов своим возможностям, но, по ее словам, в конкурентной среде легко переусердствовать.

"После окончания обучения многие студенты рассказывали мне, что они брали такую большую нагрузку из-за страха, что их не примут в лучшие учебные заведения, а не из-за искреннего интереса к учебным программам", – пишет она и добавляет, что хронический стресс имеет серьезные долгосрочные последствия для развивающегося мозга, а недосыпание связано с проблемами психического здоровья, такими как тревога, депрессия и расстройства настроения.

Она советует, между несколькими дополнительными курсами повышенной сложности и несколькими дополнительными часами сна, выбирать последнее.

Ссоры с детьми из-за домашнего задания

К тому времени, как ребенку исполнится 18 лет, родители проводят с ним 95% времени. Но стоит ли тратить это время на ссоры из-за домашнего задания?

"Если вы всегда будете тем, кто будет следить за тем, чтобы они выполнили свою работу, кто сделает это за них после окончания учебы? Не позволяя студентам брать на себя эту ответственность, это может в конечном итоге подорвать развитие важных навыков исполнительной деятельности и независимости", – объясняет она и советует родителям сделать так, чтобы дом был местом, где ученики могут расслабиться, отдохнуть и почувствовать себя в безопасности.

Зацикливание на одном колледже

По словам эксперта, чрезмерная сосредоточенность на любом результате обучения в колледже – это рецепт неудачи.

"Многие мои ученики и их родители часто задумываются над вопросом, почему они так зациклились на одном учебном заведении", – говорит она и добавляет, что только после поступления многие начинают понимать, что не стоило зацикливаться на чем-то одном.

В заключение, наставница дает совет, что если родители хотят избежать создания ненужного давления в и без того напряженный период жизни ребенка, то стоит подумать над пунктами, указанными выше и помнить, что обучение в школе – это уже и так трудно, а дополнительные нагрузки могут нанести длительный психологический вред и еще и испортить отношения с ребенком.

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