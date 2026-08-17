Настоящая трава, очень внимательные воспитатели и дети, которые убирают за собой: детский сад в Китае поразил даже американцев

День открытых дверей в детском саду Шанхая (Китай) впечатлил сеть. В частности, в этом учебном заведении есть большая игровая площадка, где на лужайке с настоящей травой расположены разнообразные развлечения для детей. Стоимость пребывания составляет $100 (примерно 4500 гривен), а день начинается в 8:30.

Об этом в Instagram рассказал отец одной из девочек с ником leon_in_shanghai. Его дочь посещает такой государственный детский сад. Пока дети бегают на улице, воспитатели следят за тем, чтобы они слишком не вспотели, и подкладывают воспитанникам абсорбирующие подкладки на спину, которые снимаются после утренней зарядки.

Обычный учитель носит светло-коричневую форму, а воспитатель – голубую. На площадке присутствуют около 20 педагогов, пока 40 минут длятся утренние игры. После этого дети помогают убрать оборудование, что приучает их к ответственности и развивает эту привычку на будущее. Когда мальчики и девочки собрали все вещи, для них проводят несколько групповых упражнений, а родители снимают это на видео, что часто запрещено делать в США и странах Европы.

По окончании групповых упражнений детей ведут поливать овощи на огороде их группы, где они наблюдают за ростом растений, получая практический опыт. Дошкольное образование в Китае начинается в три года, а воспитатели получают около 1500–2000 долларов (от 67 000 до 89 420 гривен). Учреждение работает с понедельника по пятницу, а у детей есть два месяца летних каникул и один месяц зимних.

Пост собрал более 13 тысяч лайков и восторженных отзывов от пользователей сети. В частности, многие американцы отмечали, что их поражает столь качественное дошкольное образование за такие небольшие средства. Кроме того, некоторые воспитатели отмечали, что в США детей не заставляют помогать убираться, что не развивает у них понимания необходимости этого.

"Родители в американских школах угрожают школам, когда мы пытаемся навести порядок. Я помню, как в нашей школе ученики больше не имели возможности убирать за столами после обеда. Раньше дети любили этим заниматься. Мы меняли дежурных каждую неделю, потому что все хотели эту работу. Родители начали жаловаться, утверждая, что их дети не должны убирать за другими. Наша система уступила жалобам родителей. Наше общество утратило свои ценности и уважение и стало привилегированным".

"Качественное дошкольное образование за 100 долларов в месяц. Вы пытаетесь убедить нас переехать в Китай?"

"Я учитель в Америке. Жаль, что у нас так не делается. Мы не заставляем детей помогать убираться, и они не понимают важности этого".

"Я учитель в США, и школьные системы в других странах меня восхищают".

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