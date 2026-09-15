"Настоящие богачи никогда не хвастаются!" Видео из школы в ОАЭ озадачило сеть: как она выглядит и сколько стоит обучение

Обучение в британской школе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) обходится в 10 368 (более 460 000,00 грн) в год. Кроме того, необходимо платить за школьный автобус более 60 тысяч грн в год и за школьную форму, стоимость которой составляет более 12 тысяч гривен.

Об этом в Instagram рассказала одна из мам первоклассника с ником aliya.in.uae. По ее словам, в учебном заведении уроки проводятся на английском языке, а также преподается арабский. Кроме того, школа располагает большой территорией с бассейном, спортивной и детской площадками.

"Мы выбрали британскую школу, потому что нам нравится система образования и то, как они работают с детьми. Занятия проводятся на английском языке, а также преподается арабский. Школа на самом деле большая, в ней есть бассейн, спортивные и детские площадки", – рассказала женщина.

В комментариях пользователи сети отметили, что есть учебные заведения, которые дороже и престижнее этого. В частности, комментаторы говорили, что женщина пытается похвастаться, однако настоящие богачи не хвастаются деньгами таким образом.

"Класс за деньги не купишь. Также деньги не меняются в зависимости от твоего уровня. Она пытается похвастаться, но при этом показывает свой настоящий уровень. Настоящие богачи никогда не хвастаются деньгами таким образом. Да, они хвастаются многим, но не пишут таких подписей".

В то же время другие подчеркивали, что в других странах обучение стоит дороже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как работают школы в Швейцарии, где будущее детей определяется в 11 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!