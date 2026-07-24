Будущее детей определяется в 11 лет, 30% не доходят до конца: как устроена школьная система в Швейцарии

В Швейцарии будущее ребенка определяется в возрасте 11 лет. Именно в это время школьники должны выбрать академическое направление и сдать экзамен, который предполагает высокий уровень конкуренции. Впоследствии необходимо пройти 6-месячный испытательный срок, который не выдерживает каждый третий ученик, и их отчисляют.

Видео дня

Об этом в Instagram рассказала мама школьника с ником rugoinswiss. По её словам, в 8-м классе дети получают второй шанс для выбора дальнейшего направления обучения. Она также отметила, что Швейцария имеет одну из самых совершенных систем образования в мире. Однако женщина задается вопросом, не слишком ли рано мальчикам и девочкам приходится принимать такие ответственные решения.

"В 6-м классе решается, на какое учебное направление ребенок перейдет на оставшуюся часть школьной жизни. И если ребенок стремится поступить на высшее академическое направление, ему в большинстве кантонов (тип административно-территориальной или федеративной единицы, – ред.) придется сдавать вступительный экзамен при высокой конкуренции. Сдали экзамен? Тогда нужно пройти шестимесячный испытательный срок. 30% детей не выдерживают его, и их отчисляют. В 8-м классе дети получают второй и последний шанс. Это 11- и 12-летние дети. Швейцария имеет одну из самых совершенных систем образования в мире. Но это заставляет задуматься: не слишком ли рано принимать такие ответственные решения?" – написала мама школьника.

Главные истории дня

Напомним, что в Швейцарии ученики 8-го класса должны обязательно определиться с направлением, которое выберут после окончания школы. Так, у подростков есть выбор: поступить в гимназию, обучение в которой длится 4 года, после чего они будут сдавать выпускной экзамен и поступать в университет. Или же перейти в 9 класс, где в течение обучения им предстоит найти Lehre (аналог профессионально-технического образования) или выбрать другой вариант.

Кроме того, для 8-классников организуют встречи с коучами, которые помогают определиться с выбором, возят на ежегодные выставки профессий, проводят собрания с директорами училищ, техникумов и других учебных заведений, которые рассказывают об условиях поступления и обучения. Именно поэтому 8-й класс считается очень важным в системе швейцарского образования.

Также большую роль играют оценки в табеле. Это влияет на прохождение практики, по итогам которой дети должны отчитаться о полученных результатах в школе. Таким образом, старшеклассники имеют возможность попробовать себя в желанной профессии, чтобы понять, подходит она им или нет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядит самая дорогая частная школа мира, где родители тратят более $200 000 в год, чтобы их дети жили среди принцев, шахматов и юных миллиардеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!