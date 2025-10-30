Настоящие полтавские вареники, как в детстве: дети точно оценят

Домашние вареники – это блюдо, которое всегда возвращает в детство. Мягкое тесто, нежная начинка и аромат свежего масла делают их любимыми и для взрослых, и для детей. Полтавские хозяйки издавна считаются мастерицами в приготовлении вареников, ведь их рецепты простые, но проверенные временем. Такие вареники – это именно тот домашний вкус, который хочется повторять снова и снова.

Идея приготовления воздушных вареников, которые точно понравятся детям. опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • вода – 200 мл (теплая)
  • соль – щепотка
  • масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • творог домашний – 400 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 1–2 ст.л. (по вкусу)
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. В миске смешайте яйцо, соль и теплую воду.

2. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Когда оно станет однородным, смажьте поверхность маслом, накройте полотенцем и оставьте "отдохнуть" на 20-30 минут.

3. В глубокой миске смешайте творог с яйцом, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте щепотку соли, чтобы подчеркнуть сладость. Начинка должна быть нежной, но не жидкой.

4. Раскатайте тесто тонким слоем и вырежьте кружочки с помощью стакана.

5. В центр каждого выложите ложку начинки, сложите кружочек пополам и хорошо защипните края, чтобы вареники не разварились.

6. Опустите вареники в подсоленный кипяток. Когда они всплывут на поверхность, варите еще 2-3 минуты. Выньте шумовкой, полейте растопленным сливочным маслом.

7. Традиционно полтавские вареники подают со сметаной, медом или ягодным соусом. Можно добавить немного сливочного масла сверху для аппетитного блеска.

