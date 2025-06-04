Наталья Пипа обратилась к родителям и учителям из-за вербовки детей в Украине: подростки – не взрослые, говорите с ними!

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа обратилась к родителям и учителям с призывом общаться с детьми относительно вербовки. Чиновница обратила внимание на то, что подростки – не взрослые и не имеют достаточно опыта, чтобы увидеть, что ими манипулируют.

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Об этом Пипа написала в Facebook. По ее словам, дети в соцсети Telegram получают предложение заработать "легкие деньги", но за этим стоит не подработка, а российские спецслужбы.

"Шаг за шагом задания становятся сложнее и страшнее. Парень или девушка, которые всего лишь хотели заработать деньги, передавая конверт с документами на такси или "просто" пересылая пакет по почте, оказываются в безвыходной ситуации, когда анонимный контакт требует совершить откровенное преступление. Уже есть случаи, когда дети, выполняя подобные задания, погибают", – написала Пипа.

Она отмечает, что об этом нужно говорить дома, в школе и на кружках. Кроме того, стоит рассказывать детям, чтобы они делились такими знаниями со сверстниками.

Также чиновница призвала педагогов провести разговоры с учениками и не ждать пока это сделает другой учитель.

Кроме того, учебные заведения могут пригласить представителей ювенальной юстиции или Службу безопасности Украины, которые могут объяснить об ответственности за подобное участие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти половина подростков хотели бы расти без интернета.

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