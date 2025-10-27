Наталья Сумская и Евгения Кузнецова впервые отреагировали на критику текста Радиодиктанта 2025

Автор текста для Радиодиктанта национального единства 2025 Евгения Кузнецова отреагировала на критику нынешнего флешмоба. Она с иронией указала на то, что событие действительно объединяет украинцев, ведь сейчас они все объединены идеей, что текст трудно читали, и указывали на слова, которых не знают.

Кузнецова отметила, что когда будет обнародован текст, то все объединятся вокруг знаков препинания в нем. Об этом автор текста написала в заметке в Facebook.

"Радиодиктант действительно объединяет...! Сейчас все объединены идеей, что трудно читали и что это за слова вообще, а когда обнародуют текст, то все объединятся под лозунгом "Зачем там запятая?" Это диктант национального единства, вас предупреждали!" – написала Кузнецова.

В то же время, прокомментировала радиодиктант и актриса Наталья Сумская. Ей понравилось читать текст и она отметила, что даже подсказывала украинцам, какой знак препинания поставить. По словам актрисы, диктант готовится не один день, однако сегодня участники флешмоба побывали на уроке по скорописи.

"Я следила именно за тем, чтобы попасть правильно перед запятой, делала паузы там, где следует, вроде как немножко подсказать, какой знак препинания там ставить. Ну и интересно, потом на самый конец, прочитать весь текст, хороший текст. Впечатления всегда хорошие, ведь этот диктант готовится не один день, и люди ждут его. И сегодня у нас определенный опыт написания диктанта. Главное, текст такой чувственный, волнующий. Мне кажется, все удалось. Люди высказывали свои впечатления. Кому-то так, кому-то хорошо, кому-то слишком быстро. У нас сегодня урок по скорописи немного", – сказала Сумская.

