Наталья Сумская нарушила методику прочтения диктанта: объяснение филологов

27 октября немалое количество украинцев приняло участие в написании Радиодиктанта национального единства 2025. Однако уже вторые сутки не утихает обсуждение того, как все прошло в этом году: больше всего всех задел быстрый темп прочтения текста.

Об этом говорят не только участники написания диктанта, но и филологи. По их мнению, актриса Наталья Сумская, которая читала текст авторства Евгении Кузнецовой, нарушила методику прочтения. Ведь в этом деле важно все: и темп, и своевременные паузы. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышева называет определенные методики, которые нельзя обойти в чтении диктанта.

  • Нужно сначала прочитать весь текст диктанта.
  • Следует придерживаться определенной скорости
  • Обязательно надо разделять предложения на смысловые части.
  • Делать паузы между предложениями, чтобы те, кто пишет, успели проверить написание.

Также стиль прочтения текста Натальей Сумской прокомментировала филолог и редактор Ольга Васильева. В эфире телемарафона "Единые новости" она отметила, что скорость чтения очень важна.

"На самом деле люди очень разочарованы именно потому, что существует определенная методика прочтения диктанта, которая была, к сожалению, нарушена. Я не знаю, известно ли было госпоже Наталье об этой методике, но было нарушено все: сначала надо было прочитать весь текст, чтобы люди услышали идею, тему, объем. Но сразу началась диктовка, очень быстрая, и еще и с ненадлежащей интонацией", – объясняет языковед.

