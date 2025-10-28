Наталья Сумская нарушила методику прочтения диктанта: объяснение филологов

27 октября немалое количество украинцев приняло участие в написании Радиодиктанта национального единства 2025. Однако уже вторые сутки не утихает обсуждение того, как все прошло в этом году: больше всего всех задел быстрый темп прочтения текста.

Об этом говорят не только участники написания диктанта, но и филологи. По их мнению, актриса Наталья Сумская, которая читала текст авторства Евгении Кузнецовой, нарушила методику прочтения. Ведь в этом деле важно все: и темп, и своевременные паузы. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышева называет определенные методики, которые нельзя обойти в чтении диктанта.

Нужно сначала прочитать весь текст диктанта.

Следует придерживаться определенной скорости

Обязательно надо разделять предложения на смысловые части.

Делать паузы между предложениями, чтобы те, кто пишет, успели проверить написание.

Также стиль прочтения текста Натальей Сумской прокомментировала филолог и редактор Ольга Васильева. В эфире телемарафона "Единые новости" она отметила, что скорость чтения очень важна.

"На самом деле люди очень разочарованы именно потому, что существует определенная методика прочтения диктанта, которая была, к сожалению, нарушена. Я не знаю, известно ли было госпоже Наталье об этой методике, но было нарушено все: сначала надо было прочитать весь текст, чтобы люди услышали идею, тему, объем. Но сразу началась диктовка, очень быстрая, и еще и с ненадлежащей интонацией", – объясняет языковед.

