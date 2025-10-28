Наталья Сумская нарушила методику прочтения диктанта: объяснение филологов
27 октября немалое количество украинцев приняло участие в написании Радиодиктанта национального единства 2025. Однако уже вторые сутки не утихает обсуждение того, как все прошло в этом году: больше всего всех задел быстрый темп прочтения текста.
Об этом говорят не только участники написания диктанта, но и филологи. По их мнению, актриса Наталья Сумская, которая читала текст авторства Евгении Кузнецовой, нарушила методику прочтения. Ведь в этом деле важно все: и темп, и своевременные паузы. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.
Учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышева называет определенные методики, которые нельзя обойти в чтении диктанта.
Также стиль прочтения текста Натальей Сумской прокомментировала филолог и редактор Ольга Васильева. В эфире телемарафона "Единые новости" она отметила, что скорость чтения очень важна.
"На самом деле люди очень разочарованы именно потому, что существует определенная методика прочтения диктанта, которая была, к сожалению, нарушена. Я не знаю, известно ли было госпоже Наталье об этой методике, но было нарушено все: сначала надо было прочитать весь текст, чтобы люди услышали идею, тему, объем. Но сразу началась диктовка, очень быстрая, и еще и с ненадлежащей интонацией", – объясняет языковед.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинцы обратились к Общественному после провала актрисы Натальи Сумской.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!