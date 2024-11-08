НАУ возвращает свое историческое название: что изменится для студентов

Национальный авиационный университет официально стал Киевским авиационным институтом, чем вернул свое историческое название. Учреждение образования сохраняет все лицензии и статусы, которые имел и продолжает работать по стандартам четвертого, наивысшего, уровня аккредитации.

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Об этом сообщил председатель наблюдательного совета НАУ Петр Чернышев в Facebook. Он отметил, что для студентов этот переход не принесет изменений в учебном процессе. Но это решение предоставит больше возможностей для развития университета.

"Мы возвращаем бренд "Киевский авиационный институт" – это еще один шаг вперед для университета и его студентов. С 7 ноября университет возвращается к своим истокам, официально восстановив историческое название КАИ. Это не просто название – это наследие, ведь именно Киевский авиационный институт в 1933 году начал обучение поколений специалистов авиационной отрасли", – написал Чернышев.

Он также добавил, что учебное заведение сможет отныне оперативнее распоряжаться своими ресурсами, привлекать новых преподавателей и инвестировать в современные образовательные программы. Университет будет работать во благо тех, кто избрал авиационную сферу в качестве призвания.

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