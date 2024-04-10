НАУ впервые возглавила женщина: кто такая Ксения Семенова

Национальный авиационный университет впервые возглавила женщина. Министерство образования и науки 10 апреля назначило Ксению Семенову на должность исполняющей обязанности ректора вуза. До этого работница образования была и.о. проректора по научной работе и инновационному развитию НАУ.

Об этом сообщили на официальном сайте университета. Семенову назначили на должность руководительницы после обсуждения и голосования Наблюдательного совета вуза. Известно, что нынешняя глава НАУ закончила факультет электроники этого заведения высшего образования, а ее отец был ученым и выпускником этого же вуза.

"Впервые за долголетнюю историю украинского технического университета его возглавит молодая женщина, которая фокусируется на сфере образования, качественных изменениях в нем, внедрению лучших практик ЕС и США в систему высшего образования Украины. Ксения является выпускницей факультета электроники НАУ, ее отец был ученым, окончил радиотехнический факультет авиационного университета", – говорится в сообщении.

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Председатель Наблюдательного совета НАУ Петр Чернышев отметил, что голосование за кандидатуру было прозрачным и прошло согласно принятой практике во многих прогрессивных странах мира. Он считает, что этот опыт принесет положительные изменения в ЗВО. Чиновник восхищается позицией нового руководителя и считает, что благодаря ей вуз станет лучше.

"Ксения — молодая, талантливая женщина, эффективная топ-менеджерша. Она "живет" этим университетом, делает все возможное, чтобы он не только вернул утраченную репутацию, уважение, мощность и влиятельность. Цель новой руководительницы – сделать его одним из лучших инженерных университетов в Восточной Европе с современной материально-технической базой и заботой о перспективном будущем своих студентов и команды", – сказал Чернышев.

Сама же новоназначенная ректор написала в Facebook, что ей было больно смотреть, как уничтожался университет последние 10 лет, поэтому сейчас значительное количество педагогов готово присоединиться к реформе вуза, как и она сама. Семенова подчеркнула, что не понимает систему ценности формальных титулов и неоднократно участвовала в активностях связанных с изменением системы в университете. По ее словам, сейчас государство планирует сделать хороший инженерный вуз из НАУ, поэтому новая руководительница готова вместе соблюдать эту цель.

"Я, считайте, наследственная работница образования, знаю, что такое атмосфера научного поиска с детства, и что такое ГВФ тоже знаю с дошкольного возраста. Но я не человек этой системы. Я не понимаю ценности формальных титулов, за которыми ничего не стоит, жесткой иерархии, статусности, неуместной бюрократии, приписывания в статье ничего не писавших авторов плагиата. Теперь позиция государства по НАУ – делать хороший инженерный университет. Все похоже на момент "когда, если не сейчас". Теперь множество профессионалов и выпускников НАУ готовы приобщиться к реформе университета. Есть люди внутри, на которых не страшно опереться. Все должно получиться", – отметила Семенова.

Что известно о Ксении Семеновой

Ксения Семенова – и.о. проректора по научной работе и инновационному развитию НАУ, педагог, директор образовательных программ в бизнес инкубаторе YEP, депутат Киевского городского совета, секретарь комиссии по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, с 2013 по 2021 год преподавала в НАУ, координировала различные всеукраинские и международные образовательные и научно-популярные проекты С началом полномасштабного вторжения является соучредителем благотворительного фонда "Соломенские котики".

Семенова является соавтором масштабного исследования "Будущее университетов" Украинского института будущего. Получила стипендию программы "Завтра.UA" Фонда Виктора Пинчука.

В 2013 году закончила обучение по направлению "Электронные устройства и системы", в 2016 – по образовательно-профессиональной программе кандидата наук в НАУ.

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