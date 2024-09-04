Учеба в сотнях школ Украины на грани срыва: Княжицкий призвал правительство прекратить эксперименты над детьми

В сотнях украинских школах может сорваться учебный процесс, а в некоторых учебных заведениях готовятся к переходу на дистанционное обучение. Об этом отметил народный депутат Николай Княжицкий

Видео дня

Чиновник призвал Кабинет министров прекратить эксперименты над детьми, ведь последствия этого гораздо хуже, чем сорванные уроки. Кроме того, он подчеркнул, что родители увезут за границу тысячи школьников, что приведет к диверсии будущего страны. Об этом Княжицкий рассказал на официальном Youtube-канале.

"Я требую прекратить эксперименты над детьми. Их последствия гораздо хуже, чем просто сорванный учебный год. Тысячи школьников их родители вывезут за границей: родители просто вывезут туда детей. В условиях демографического кризиса, который власти до сих пор не понимают как преодолеть, это прямая диверсия против будущего нашей страны", – сказал чиновник.

Он объясняет, что проект с введением офлайн-обучения был утвержден в последние дни августа. По словам Княжицкого, если учебное заведение не имеет собственного укрытия или в радиусе 500 метров, то оно должно быть укреплено специальной защитой – габионами. Но средств на его создание не предусмотрено в бюджете, а делать это должны местные общины за свои финансы.

"Габион – это элемент военной фортификации. В переводе с французского – "большая корзина". Это сетчатая конструкция, заполненная сыпучими материалами, которые должны принять на себя ракетные и снарядные обломки", – объясняет чиновник.

Он отмечает, что в горных местностях значительное количество деревянных школ, стены которых не приспособлены для строительства габионов. И сделать это в короткие сроки было невозможно. Такие решения, по мнению народного избранника, разочаровывают людей, убивают образование и заставляют уезжать за границу.

Кроме того, в разных регионах Украины ситуация с безопасностью отличается. Например, в Харькове и Запорожье происходит строительство подземных школ, тогда как в Верховине за два года войны не было ни одного прилета. Однако на габионы нужно потратить столько средств, сколько необходимо на зарплаты учителям, отмечает Княжицкий.

В то же время, по словам парламентария, Министерство образования и науки за последний год "убило" онлайн-учебу, а теперь разрушает и офлайн образование. Так что народный избранник инициирует создание отдельного Министерства, которое будет заниматься сферой демографии и возвращением беженцев в Украину.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Лесной назвал ключевую причину, почему МОН возвращает детей в школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!