Навредила, но призналась. Карпачев объяснил, почему нельзя наказывать ребенка за правду

Анна Боклажук
Если ребенок навредил, но признался в своем поступке, наказывать его не стоит. Ведь, по словам эксперта по детской психологии и развитию личности Дмитрия Карпачева, это может привести к сокрытию правды в будущем.

Такое мнение он высказал в одной из серий телепроекта "Супермама". Эксперт отметил, что основная задача родителей не наказать, а помочь ребенку понять, почему такие поступки плохие.

"Нужно, чтобы ребенок не совершал тот или иной поступок не потому, что боится наказания, а потому что осознает, что это путь в никуда, это – бесперспективно", – объясняет эксперт.

