Назначен новый заместитель министра образования: кто такой Николай Трофименко

Николай Трофименко – новый заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования. Перед назначением на должность он возглавлял перемещенный в Киев Мариупольский государственный университет (МГУ).

Видео дня

Об этом сообщила народный депутат и член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. Накануне должность заместителя главы образовательного ведомства занимал Михаил Винницкий, которого уволили 8 августа 2025 года.

"Поздравляю Николая Трофименко с назначением на должность заместителя Министра образования. Сотрудничаем с Николаем давно. Молодой, прогрессивный, эффективный. Все, что он сделал в должности ректора релокованого и уже легендарного Мариупольского государственного университета вызывает большое уважение. Ожидаем такую же эффективную работу на новом месте – для поддержки и развития системы высшего образования в Украине. Легко не будет, вызовов много, но вместе справимся", – написала Гришина.

Известно, что Трофименко получил образование в Мариупольском государственном университете на специальности Минмеждународные отношения и защитил кандидатскую диссертацию в Институте политических и этнонациональных исследований имени Кураса, получив степень кандидата политических наук. С 2014 года он занимал должность доцента кафедры международных отношений и внешней политики МГУ.

Новоназначенный заместитель министра образования имеет более 170 научных работ. В 2024 году защитил диссертацию по специальности "Политические проблемы международных систем и глобального развития" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, получив научную степень доктора политических наук.

В августе 2021 года он был включен в состав Совета Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

С июля 2022 года – участник группы Европейской ассоциации университетов по поддержке украинского образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ректор ведущего технического вуза указал на нехватку абитуриентов естественных и инженерных специальностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!