'Назовите три романа Оскара Уайльда': учительница придумала, как заставить детей читать биографии писателей

Украинских школьников можно заинтересовать чтением даже сложных тем, если подойти к этому нестандартно. Такой подход продемонстрировала учительница зарубежной литературы из Черновцов и образовательный блогер Алина Мец.

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Историю о том, как она заставила класс ознакомиться с биографией Оскара Уайльда, Мец опубликовала в TikTok. По ее словам, она решила мотивировать учеников с помощью своеобразного вызова с провокационным вопросом. "Однажды я придумала такую интересную штуку: сказала ученикам, что тот, кто первым сможет назвать любые три романа Оскара Уайльда, больше никогда не будет выполнять домашние задания по зарубежной литературе", – рассказала преподавательница.

По словам учительницы, такое обещание вызвало у детей безумный азарт. "Они начали гуглить, спрашивали еще, пытались любым способом найти эти три романа. Но так никто и не смог дать мне ответ на этот вопрос", – рассказала Мец. А все потому, что задание содержало хитрый подвох.

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Дело в том, что у вопроса учительницы не было ответа. И на следующем уроке она изменила условие задания, сделав его реалистичным. "На следующем уроке я изменила вопрос и попросила их назвать любые три произведения Оскара Уайльда. И уже на этот вопрос почти все знали ответ", – рассказала она.

Как оказалось, предыдущий вопрос не имел правильного ответа, ведь Оскар Уайльд написал только один роман – знаменитый "Портрет Дориана Грея". Остальную часть его творческого наследия составляют сказки, пьесы, повести и т. д. Но, поскольку дети пытались разобраться с предыдущим вопросом, за который полагалось весьма заманчивое вознаграждение, им было несложно ответить на правильное задание. "Потому что они провели поисково-исследовательскую работу и уже знали об Оскаре Уайлде очень много других фактов, пока искали три романа", – рассказала Мец.

По ее мнению, такой подход позволяет ученикам гораздо лучше усваивать информацию, чем обычная лекция. "Так как вы думаете: запомнят ли они этот факт лучше, чем если бы я просто провела им лекцию по биографии Оскара Уайльда?" – подытожила учительница.

Большинство комментаторов одобрили такой подход. Его назвали креативным лайфхаком, который ученики запомнят на всю жизнь.

Однако в комментариях отметили, что это обучение через обман и манипуляции. И дети скорее запомнят, что их обманули, чем сохранят в памяти факты о писателе.

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