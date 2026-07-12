Учитель украинского языка из Киева, которому 'прилетало' за суржик, вспомнил о Верке Сердючке: дети любят такую историю

Суржик является неотъемлемой частью украинского языка и в определенных ситуациях может быть чрезвычайно уместен. Такое мнение высказал учитель одной из киевских школ Юрий Телец, известный в соцсетях как Юра Пеони – его самого неоднократно критиковали за использование нелитературной лексики.

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Педагог признался, что такая критика его откровенно раздражает, ведь он не считает нужным доказывать свой профессиональный уровень. Об этом Телец рассказал в интервью YouTube-каналу LUKI в рамках проекта "Что бесит…". В выпуске "Что бесит учителя" он признался, что прекрасно осознает наличие суржика в своей речи, однако подчеркивает: это не является проблемой, если понимать уместность его использования.

"Суржик – это не какая-то негативная история. Нужно просто понимать, где его использовать. И детей я этому учу", – рассказал Телец. Он добавил, что считает обязательным использование литературного языка, кодифицированного словарями и правописанием, в учебном процессе, в научных работах, официальной переписке и т. д.

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В то же время в неформальном общении, в частности в юморе, пародии или сарказме, суржик может выполнять стилистическую функцию – помогать точнее передать эмоцию или сделать акцент, считает учитель. Он даже сравнил использование суржика с вкусным яблоком.

В качестве примера Телец упомянул творчество Верки Сердючки конца 1990-х – начала 2000-х годов, когда он как персонаж занималась стендапом. В еее творчестве, по мнению учителя, отход от литературной речи делал контекст понятным даже для детей.

Учитель также обратил внимание на то, что суржик часто ошибочно воспринимают как признак российского влияния. "Нет, мы просто юзаем (используем – ред.) суржик в контексте юмора и смеха, потому что он помогает освещать какие-то там либо негативные истории, либо явления в людях, там черты, на которых мы не акцентируем", – пояснил он.

Отдельно Телец поделился наблюдением: люди, которые обычно общаются на украинском, в моменты возмущения или негатива нередко переходят на русский. "И то, что у нас негативная история заставляет нас переходить на русский, я считаю это суперпозитивной историей. Потому что этот язык, наверное, и должен служить только для какого-то негатива. Пусть он забирает все самое худшее, а на украинском я буду говорить только самое лучшее. Вот такое у меня видение", – подытожил свое мнение о суржике учитель.

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