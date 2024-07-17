Назван город в Украине, где школьники чаще всего сталкиваются с буллингом

Чаще всего школьники сталкиваются с буллингом в городе Киеве. Об этом отметили 33,7% учеников. В то же время, более распространенная травля в областных центрах – 34,4%.

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Такие данные обнародовало Министерство образования и науки на официальном сайте. Более половины опрошенных детей указали, что когда-нибудь сталкивались с буллингом. Среди них количество девушек выше – 55,9%. В то время как отметивших об этом ребят – 46,2%.

В сельской местности 25,3% учеников сообщали о травле. В городах районного значения и в других городах – соответственно 25,8% и 24,1%.

24,7% школьников стали объектами буллинга с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Реже всего о случаях травли сообщали ученики восточных и южных областей – 18% и 22% соответственно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти каждая третья школьница в Украине страдает буллингом из-за внешности.

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