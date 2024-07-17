Почти каждая третья школьница в Украине страдает буллингом из-за внешности: результаты исследования

Основной причиной для буллинга, из-за которой страдали девочки в школе, стала внешность. Об этом отметило 28,7% учениц – почти треть школьниц. Однако только 26,9% ребят сообщали о случаях травли по этому поводу, тогда как общее количество таких школьниц составило 35,2%.

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Такие данные обнародовало Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. В то же время девушки указывали на особенности поведения при общении со сверстниками. В частности, 22,6% школьниц сообщали о слишком активном, застенчивом, нерешительном или слишком непохожем на других поведение.

Среди других поводов для травли школьники также отмечали:

мировоззрение, отличное от мнения других – 21,5%;

предпочтения или хобби – 18,7%;

языковой признак – 8,3% для русского языка и 6,9% для украинского.

Кроме того, ученики сообщали о разновидностях буллинга, среди которых:

призывы дружить с определенными друзьями – 25,9%;

распространение ложных слухов – 24,0%;

получение оскорбительных онлайн-сообщений – 21,4%;

пренебрежительные и унизительные отзывы о внешности – 21,8%;

шутки или рассказы анекдотов так, чтобы было понятно, что это якобы о мишени буллинга – 18,3%.

В то же время, 51,3% опрошенных учеников отметили, что когда-нибудь сталкивались с буллингом. Среди них – 55,9% девушек и 46,2% ребят. В то же время 24,7% школьников стали мишенями травли с начала полномасштабного вторжения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем буллинг отличается от конфликта в школе.

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