Назван лучший студент мира по версии Global Student Prize 2025. Фото

18-летний Адарш Кумар из Индии стал победителем Global Student Prize 2025. Парень вырос в бедности и покинул дом в 14 лет, имея лишь 100 рупий (около 400 гривен), чтобы получить лучшее образование. Он получит премию в размере 100 тысяч долларов (4 115 000 гривен).

Об этом сообщается на официальном сайте премии. Кумара воспитывала только мать, которая убирала дома, чтобы оплачивать ему обучение. Благодаря YouTube и Google парень самостоятельно научился программированию, навыкам стартапов и предпринимательству.

В 13 лет он вместе со своей невесткой основал некоммерческую организацию "Миссия Бадлао", мобилизовав свою общину и достигнув реальных изменений. В частности он обеспечил землю для новой государственной школы, способствовал проведению более 2000 вакцинаций против COVID, распространял средства для женского здоровья и посадил 3000 деревьев.

Парень все время проводил в библиотеках, используя бесплатный Wi-Fi для переписки с менторами, поиска мест для стажировки и наблюдения за основателями стартапов. Он разработал индивидуальные курсы и привлек отраслевых экспертов, создав программу Skillzo – стартовую площадку для студентов. Ею воспользовались более 20 000 учеников, которые впоследствии получили стипендии, основали предприятия и получили национальные награды.

Лучший студент мира самостоятельно сдал экзамены за 10 класс и получил стипендию в одной из лучших школ Индии и помог другим ученикам получить такую же поддержку. Как директор по маркетингу Bihar Chhatra Sansad, крупнейшего в штате форума по вопросам политики, управляемого студентами, он привлек более 1500 молодых людей к управлению и собрал 36 000 долларов (1 481 400 гривен) для студенческих инициатив.

На международном уровне он был назван самым молодым советником Google, который присоединился к 52 мировым лидерам, формирующим политику в области технологий.

С призовым фондом в размере 100 000 долларов Адарш Кумар планирует запустить SkillzoX, платформу наставничества на базе искусственного интеллекта для учащихся в сельской местности, и Ignite Fellowship, глобальный акселератор для студентов-активистов.

