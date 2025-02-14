Объявлен победитель премии Global Teacher Prize 2025: кто стал лучшим учителем мира. Фото

Победителем премии Global Teacher Prize 2025 стал учитель из Саудовской Аравии Мансур аль-Мансур (Mansour Al Mansour), работающий в школе принца Сауда бин Джалави в Аль-Ахсе. Педагог получил награду в миллион долларов, которые можно потратить на образовательную мечту.

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Аль-Мансур прославился своей работой в обществе, трудом с детьми-сиротами и заключенными, помогая им научиться читать и писать. Усилия учителя привели к тому, что его школу признали одной из 10 лучших образовательных сред Саудовской Аравии для обучения одаренных, сообщается на официальном сайте Global Teacher Prize. Кроме того, он первый педагог из арабских стран Персидского залива, выигравший премию.

Лучший учитель мира также известен своей работой в общине, в частности, программой, которая помогла людям обеспечить доступ к техническому обслуживанию кондиционеров во время жарких летних месяцев в Саудовской Аравии.

На полученные деньги учитель планирует построить школу для детей-сирот. В интервью Associated Press Аль-Мансур отметил, что детям-сиротам много помогают с пищей и водой, однако мало кто заботится об их образовании.

"Люди всегда жалеют детей-сирот, и если хотят им помочь, то обычно дают только еду и воду. Но образования мало. Во время исследования я обнаружил, что дети-сироты менее образованы, поэтому я хотел уделить им внимание", – сказал педагог.

Его путь учительства начался в небольшом арендованном школьном здании, где он столкнулся с огромными трудностями – дети из неблагополучных семей, школьники с особыми образовательными проблемами, большинство родителей которых не имели образования. Однако это не стало препятствием для педагога, но он превратил их в возможности.

Так, Аль-Мансур создал инклюзивную и инновационную образовательную среду. Несмотря на ограниченные ресурсы – даже преподавая на школьной кухне – он вдохновлял своих учеников на достижения, направляя их на создание научных инноваций, отмеченных наградами.

С первых дней работы с детьми в незащищенных общинах для разработки новаторской философии образования Мансур поставил своей миссией создать светлое будущее для следующих поколений. Его вклад в профессию, сообщество и глобальный образовательный ландшафт принес ему широкое признание.

Напомним, украинская учительница начальных классов Леся Павлюк вошла в топ-50 лучших педагогов мира Global Teacher Prize 2025. Школьная преподавательница делает значительный вклад в образование украинских детей, помогая ученикам, вынужденно переехавшим из своих домов в другие регионы и тем, кто имеет значительные потери. Педагогиня также разработала "Буквик" – курс для изучения украинского алфавита, основанный на мнемотехнике.

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