Назван предмет-лидер по количеству 200 баллов на НМТ 2026: математика на втором месте
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В 2026 году 2164 абитуриента набрали 200 баллов по английскому языку на национальном мультипредметном тесте (НМТ). На втором месте оказалась математика – 1145 выпускников получили максимальные баллы.
Среди участников этого года 200 баллов хотя бы по одному предмету набрали 3671 абитуриент, по двум – 259 и по трем – 28. Об этом сообщило Министерство образования и науки.
Количество наивысших результатов по каждому предмету:
В основной сессии приняли участие 324 284 человека, что составляет 91,5% от числа зарегистрированных. В этом году для участия в НМТ зарегистрировалось наибольшее количество участников за последние 5 лет — почти 360 тысяч абитуриентов. Основной причиной такого роста стало увеличение количества выпускников прошлых лет, которые в этом году решили поступать в высшие учебные заведения Украины.
Более 85% участников основной сессии НМТ смогут поступать в вузы. Почти 15% участников основной сессии НМТ не преодолели порог хотя бы по одному учебному предмету (набрали менее 100 баллов по шкале 100–200). Для сравнения: в предыдущие годы этот показатель составлял 13,51% (2025) и 14,38% (2024).
Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько абитуриентов сдали НМТ на максимальные 800 баллов в 2026 году.
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