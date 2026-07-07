Сколько абитуриентов набрали на НМТ максимальные 800 баллов в 2026 году: статистика неутешительная

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Сколько абитуриентов набрали на НМТ максимальные 800 баллов в 2026 году: статистика неутешительная
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Лишь два абитуриента набрали 800 баллов по национальному мультипредметному тесту ( НМТ) в 2026 году. При этом 28 участников получили максимальные баллы по 3 предметам, а 259 абитуриентов набрали 400 баллов.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины. 200 баллов хотя бы по одному предмету получили 3 671 участник.

Министерство образования также сообщило, по какому предмету было больше всего участников, набравших 200 баллов:

  • Английский язык – 2 164
  • Математика – 1 145
  • История Украины – 364
  • Украинский язык – 266
  • Украинская литература – 175
  • Физика – 51
  • Биология – 41
  • Немецкий язык – 36
  • Химия – 27
  • География – 6
  • Испанский язык – 5
  • Французский язык – 1

В 2025 году абитуриентов, набравших максимальные 800 баллов, было трое, в 2024 году – семеро.

Напомним, выпускница лицея № 23 в Житомире София Тарнавская набрала максимальные 200 баллов по каждому предмету на НМТ в 2024 году. Девушка самостоятельно готовилась к экзаменам и выполнила все задания без единой ошибки. Абитуриентка – единственная, кто показал такой результат в Житомирской городской территориальной общине.

В то же время выпускница из Миргорода Дарья Нечепаева, набравшая 800 баллов на НМТ, рассказала, что на экзамене сложно "переключиться" с одного предмета на другой. Кроме того, беспокойство вызывает ситуация с безопасностью и то, не возникнут ли технические проблемы во время тестирования, например сбой в программе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускник Гороховского лицея №1 на Волыни Илья Обозовский набрал 797 баллов из 800 возможных. Парень получил максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и биологии. Еще 197 – по истории Украины.

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