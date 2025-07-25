Выпускница из Миргорода, набравшая 800 баллов на НМТ, назвала главные сложности в тестировании 2025 года

Выпускница из Миргорода Дарья Нечепаева, которая получила 800 баллов на национальном мультипредметном тесте, рассказала, что на экзамене сложно "переключиться" с одного предмета на другой. Кроме того, волнение вызывает ситуация с безопасностью и не возникнет ли технических проблем во время тестирования, вроде сбоя в программе.

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Об этом девушка рассказала в интервью изданию "Полтавская Мысль". По ее словам, переживания также возникают и из-за психологического давления, ведь выпускникам постоянно подчеркивают важность результатов экзамена для их будущего.

Также, по мнению выпускницы, ученикам сложно готовиться к тестированию из-за перегруженности, ведь в 11 классе они изучают много разных предметов и могут не успевать все.

Бывшая школьница советует готовиться к экзамену заблаговременно. Кроме того, по ее словам, стоит проходить тесты прошлых лет или имитации заданий, которые дают на реальном экзамене. Девушка отмечает, что будущим участникам экзамена важно понимать формат НМТ и выстроить стратегию подготовки к нему. Также важно обращать внимание на программу и готовиться к тому, что поступающих "ловят" именно на мелочах.

"Важно и психологическое состояние в это время. Стоит как-то стараться собраться, сконцентрироваться в этот день. Это сложно, но многие вопросы на тестировании не сложные, но в них ловят на внимательность, поэтому надо готовиться еще и к этому", – поделилась Нечепаева.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьник из Чернигова сдал НМТ-2025 на 794 балла из 800.

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