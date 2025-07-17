Школьник из Чернигова сдал НМТ-2025 на 794 балла из 800: репетиторов у него никогда не было

Выпускник Черниговского областного научного лицея Артем Щербаков получил 794 балла из 800 на национальном мультипредметном тесте. Парень получил 200 баллов по математике, физике и украинскому языку, еще 194 – по истории Украины.

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В интервью Суспільному он рассказал, что самым сложным предметом для него стала история Украины. В то же время на математику выпускник потратил около 40 минут из шестидесяти, а самым трудным оказалось задание с параметром.

"Для меня, как для человека, который больше всего любит математику, то, наверное, самой тяжелой была история. Но я, в принципе, доволен результатом тоже. Именно на математику я потратил где-то около сорока минут из шестидесяти предложенных. Но, в принципе, когда учишься в профильном классе, то все эти задачи не являются сложными", – поделился парень.

Еженедельно у поступающих было 7 уроков алгебры и 4 геометрии, а готовился к экзамену все 11 лет обучения в школе. Особых проблем у парня не было со знаниями, поэтому услугами репетиторов он никогда не пользовался.

Поступать в заведение высшего образования Щербаков планирует в Харькове, выбирает среди IT-специальностей, инженерии программного обеспечения, или что-то связанное с физикой. В будущем он мечтает заниматься наукой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская выпускница, которая сдала НМТ на 795 баллов из 800 поделилась секретом успеха и дала советы поступающим.

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