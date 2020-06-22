Названы новые даты проведения ВНО в Украине: госкомиссия озвучила решение

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщили в пресс-службе ведомства. По ее словам, пункты тестирования готовы провести ВНО в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины

"Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки – с 25 июня по 17 июля. В то же время Министерство образования и науки Украины, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины", – сказала она.

ВНО в Украине

Так, во время ВНО:

допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),

Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок),

будут действовать меры по избежанию скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией),

будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции,

будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Мандзий заявила, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня mon.gov.ua

Мандзий заявила, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня mon.gov.ua

Отмечается, что благодаря партнерам – группе "Нафтогаз", ЮНИСЕФ в Украине и посольству Швейцарии в Украине – пункты проведения ВНО обеспечены: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами (пирометрами), дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

Мандзий заявила, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня mon.gov.ua

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