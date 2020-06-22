Названы новые даты проведения ВНО в Украине: госкомиссия озвучила решение

Глеб Иванов Моя Школа 16:44, 22.06.2020 Обновлено: 17:27, 22.06.2020

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщили в пресс-службе ведомства. По ее словам, пункты тестирования готовы провести ВНО в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины

"Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки – с 25 июня по 17 июля. В то же время Министерство образования и науки Украины, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины", – сказала она.

ВНО в Украине

Так, во время ВНО:

  • допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),

  • Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок),

  • будут действовать меры по избежанию скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией),

  • будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции,

  • будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Мандзий заявила, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня
mon.gov.ua
Мандзий заявила, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня
mon.gov.ua

Отмечается, что благодаря партнерам – группе "Нафтогаз", ЮНИСЕФ в Украине и посольству Швейцарии в Украине – пункты проведения ВНО обеспечены: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами (пирометрами), дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

Мандзий заявила, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня
mon.gov.ua

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Моя Школа

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