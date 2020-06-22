Названі нові дати проведення ЗНО в Україні: держкомісія озвучила рішення

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня.

Про це заявила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомили у пресслужбі відомства. За її словами, пункти тестування готові провести ЗНО в безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря України

"Сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення: епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО в заплановані терміни – з 25 червня до 17 липня. Водночас Міністерство освіти і науки України, Український і регіональні центри оцінювання якості освіти, пункти тестування готові провести ЗНО-2020 на безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря України", – сказала вона.

ЗНО в Україні

Так, під час ЗНО:

допуск до тестування відбуватиметься відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря (температура тіла не вище 37,2 градусів, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора),

Держспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок),

діятимуть заходи щодо уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг з дистанцією),

діятиме супровід медиків і Національної поліції,

будуть притягнуті інструктори не з груп ризику.

Мандзій заявила, що епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО з 25 червня mon.gov.ua

Мандзій заявила, що епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО з 25 червня mon.gov.ua

Зазначається, що завдяки партнерам – групі "Нафтогаз", ЮНІСЕФ в Україні та посольства Швейцарії в Україні – пункти проведення ЗНО забезпечені: медичними масками для учасників, інструкторів і медиків, безконтактними термометрами (пірометрами), дезінфекційними засобами для рук, дезінфекційними засобами для обробки поверхонь, ізоляційними медичними халатами і захисними щитками для медиків.

Мандзій заявила, що епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО з 25 червня mon.gov.ua

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