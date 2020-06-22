Названі нові дати проведення ЗНО в Україні: держкомісія озвучила рішення

Гліб Іванов Моя Школа 16:44, 22.06.2020 Оновлено: 17:27, 22.06.2020

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня.

Про це заявила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомили у пресслужбі відомства. За її словами, пункти тестування готові провести ЗНО в безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря України

"Сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення: епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО в заплановані терміни – з 25 червня до 17 липня. Водночас Міністерство освіти і науки України, Український і регіональні центри оцінювання якості освіти, пункти тестування готові провести ЗНО-2020 на безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря України", – сказала вона.

ЗНО в Україні

Так, під час ЗНО:

  • допуск до тестування відбуватиметься відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря (температура тіла не вище 37,2 градусів, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора),

  • Держспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок),

  • діятимуть заходи щодо уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг з дистанцією),

  • діятиме супровід медиків і Національної поліції,

  • будуть притягнуті інструктори не з груп ризику.

Мандзій заявила, що епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО з 25 червня
mon.gov.ua
Мандзій заявила, що епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО з 25 червня
mon.gov.ua

Зазначається, що завдяки партнерам – групі "Нафтогаз", ЮНІСЕФ в Україні та посольства Швейцарії в Україні – пункти проведення ЗНО забезпечені: медичними масками для учасників, інструкторів і медиків, безконтактними термометрами (пірометрами), дезінфекційними засобами для рук, дезінфекційними засобами для обробки поверхонь, ізоляційними медичними халатами і захисними щитками для медиків.

Мандзій заявила, що епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО з 25 червня
mon.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення учнів 11-х класів від обов'язкової державної підсумкової атестації.

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