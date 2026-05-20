Названы победители конкурса 'Учитель года 2026'

Стали известны имена победителей конкурса "Учитель года 2026", который проходил в Ужгороде, где педагоги из разных регионов демонстрировали профессиональное мастерство, современные подходы к обучению и умение работать с учениками в условиях войны. Отборочный этап конкурса, в котором приняли участие 98 победителей первого тура, проходил дистанционно в апреле, а финал с 11 по 16 мая. Школьные преподаватели соревновались в номинациях "Английский язык", "Гражданское образование", "Математика" и "Начальное образование".

Об этом сообщила Малая академия наук Украины. Учителя писали эссе, проходили тестирование, анализировали педагогические ситуации, создавали учебные проекты и презентовали собственные методические наработки. По результатам отбора жюри определило по 12 финалистов в каждой номинации.

Также учителя проводили уроки для школьников, демонстрировали собственные педагогические практики во время "Мастерской" и выполняли практические задания. Жюри оценивало не только профессиональные знания, но и умение педагогов адаптироваться к современным вызовам, работать с потребностями детей и применять новые форматы обучения.

Победители конкурса "Учитель года 2026"

Английский язык – Иван Коперльос из Закарпатской области

из Закарпатской области Гражданское образование – Илья Лучинский из Одесской области

из Одесской области Математика – Наталья Щедрина из Харькова

из Харькова Начальное образование – Дарья Дорош из Черновцов

К педагогам обратился в видео министр образования и науки Оксен Лисовой. Он отметил, что роль учителя во время войны стала еще важнее, ведь они не только учат детей, но и помогают им чувствовать опору и уверенность в будущем.

Организатором конкурса традиционно выступило Министерство образования и науки Украины, организационно-методическое сопровождение впервые обеспечивал Национальный центр "Малая академия наук Украины", соорганизатором финального этапа стал департамент образования и науки, молодежи и спорта Закарпатской ОГА.

