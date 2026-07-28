Названы самые дорогие университеты Украины: где обучение стоит более 300 тыс. грн в год

Самыми дорогими высшими учебными заведениями в Украине стали American University Kyiv (AUK) и Киевская школа экономики (KSE), где отдельные англоязычные программы по бизнесу, ИТ и анализу данных стоят более 300 тыс. грн в год. Среди государственных вузов самая высокая стоимость обучения по контракту наблюдается в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, где программа "Медицина" с углубленным изучением английского языка стоит 134,1 тыс. грн в год.

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На втором месте оказался Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, где год обучения по специальности "Стоматология" стоит 130 тыс. грн. Об этом сообщает портал Освіта.ua. В то же время в медицинском университете им. Богомольца контракт на обучение по специальности "Стоматология" составляет 105 тыс. грн в год, а в Буковинском государственном медицинском университете – 89 тыс. грн.

В Национальном университете "Львовская политехника" самой дорогой является образовательная программа "Компьютерные науки (Системы искусственного интеллекта)", где годовая стоимость обучения составляет 100 тыс. грн. Это самая дорогая техническая специальность среди государственных высших учебных заведений Украины.

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В пятерку государственных университетов с самым дорогим обучением также вошли:

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – до 110 тыс. грн в год;

Национальный университет "Львовская политехника" – до 100 тыс. грн;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – до 97,1 тыс. грн.

Самыми дорогими специальностями в Украине остаются медицина, стоматология, отдельные программы с обучением на английском языке, а также ІТ, бизнес и международные образовательные программы частных университетов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году среди абитуриентов вузов популярными стали специальности в области права, менеджмента и экономики. Однако будущие студенты стали выбирать компьютерные науки, инженерию, медицину, реабилитацию, психологию, строительство и даже педагогику.

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