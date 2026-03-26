Заместитель Лисового назвал самые популярные специальности в вузах: стоимость обучения там возрастет

Среди поступающих в высшие учебные заведения продолжают оставаться популярными специальности по праву, менеджменту, экономике. Однако будущие студенты все чаще стали выбирать компьютерные науки, инженерию, медицину, реабилитацию, психологию, строительство и даже педагогику.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в интервью украинскому медиа. По его словам, стоимость обучения на популярных массовых специальностях вырастет. Зато там, где государству нужно удержать или нарастить набор, будет увеличиваться количество бюджетных мест.

"Если посмотреть на поступление последних лет, то привычный спрос никуда не исчез – право, менеджмент, экономика и дальше держатся в топе спроса. Но с каждым годом их все больше подвигают компьютерные науки, инженерия, медицина, реабилитация, психология и даже педагогика и строительство. То есть топ популярных специальностей не перевернулся с ног на голову, но он уже не такой однородный, как раньше", – сказал Трофименко.

Он также добавил, что государство корректирует поддержку там, где рынок перенасыщен, и больше концентрируется на тех специальностях, где есть актуальный кадровый спрос. В частности, это касается права, менеджмента, экономики, журналистики. Зато больший акцент идет на STEM, педагогику, медицину, восстановление, реабилитацию.

