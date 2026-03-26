Уже не Харьков? В МОН назвали украинские города с наибольшим количеством студентов

Киев остается крупнейшим центром по количеству соискателей высшего образования в Украине. В то же время, Львов и Ивано-Франковск усилили свои позиции.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в интервью украинскому медиа. По его словам, не стоит спешить лишать Харьков статуса студенческого центра, ведь его академический вес никуда не исчез. Так, в частности, в городе построили подземные этажи, лаборатории и аудиторные лектории.

"Киев, безусловно, остается крупнейшим центром. Львов усилил свои позиции, Ивано-Франковск стал намного заметнее на студенческой карте. Но я бы не спешил говорить что, Харьков лишился статуса студенческого центра. Да, война изменила условия жизнедеятельности в городе, долю оффлайна, логистику безопасности. Но академический вес Харькова никуда не исчез. Посетив высшие учебные заведения этого города, я увидел больше студенческой жизни, чем в некоторых центральных и западных регионах. Там построили целые подземные этажи, аудиторные лектории, лаборатории, нам еще больше есть чем гордиться за харьковское высшее образование", – отметил Трофименко.

По его словам, больше всего уменьшилось количество студентов в прифронтовых и перемещенных университетах, тогда как часть заведений в относительно безопасных регионах получила прирост. Он отметил, что на контингент влияли дистанционное обучение, релокация, репутация университета, а также готовность быстро адаптироваться.

"Решение зависит не от названия города, а от конкретных условий университета и управленческих решений. Если есть укрытие, продуманная модель безопасности, возможность организовать процесс – тогда есть основания для аудиторного или смешанного обучения. Если таких условий нет, университет работает онлайн", – добавил чиновник.

