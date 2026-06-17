Названы самые популярные специальности в профтехучилищах и колледжах Украины: куда поступают чаще всего и какая профессия лидирует

Самой популярной специальностью в профессиональных (профессионально-технических) училищах по-прежнему остается профессия повара. Ее выбирают абитуриенты почти во всех регионах Украины. Исключениями могут стать автослесари, слесари сельскохозяйственной техники, трактористы или сварщики.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью украинскому медиа. Он отметил, что образовательное ведомство рекомендует абитуриентам обратить внимание на специальности операторов станков с числовым программным управлением или станкостроителей широкого профиля, электромонтеров и специальности, связанные с электротехникой. По словам чиновника, спрос на эти специальности недостаточен, и государство усиливает инвестиции в их развитие.

"Эти направления чрезвычайно важны для украинской промышленности. Именно в них сейчас наблюдается наибольший дефицит на рынке труда, и там зарплаты растут быстрее, чем во всех других специальностях профессионального образования. Это буквально десятки вакансий на одного соискателя", – сказал Завгородний.

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Он также добавил, что в соответствующих учебных заведениях в регионах обновляется инфраструктура.

В то же время в колледжах самой популярной остается специальность "Медсестринство". На эту специальность, как правило, проводится конкурс, поэтому абитуриентам нужно готовиться, чтобы получить место.

"Это самая популярная специальность как среди взрослых, которые поступают в колледжи по ваучерам или в рамках других государственных программ, так и среди молодежи, поступающей в профессиональные колледжи", – сказал чиновник.

По его словам, в колледжах также есть конъюнктурные специальности, такие как менеджмент или финансы. Однако государство делает акцент именно на инженерных и естественных специальностях и помогает развиваться учебным заведениям в сфере сельского хозяйства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что среди абитуриентов в высшие учебные заведения по-прежнему популярны специальности в области права, менеджмента и экономики. Однако будущие студенты всё чаще стали выбирать компьютерные науки, инженерию, медицину, реабилитацию, психологию, строительство и даже педагогику.

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