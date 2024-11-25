Названы университеты Украины, где учится больше всего иностранцев: среди студентов – более 500 граждан России
В Украине по состоянию на 1 ноября 2024 года в высших учебных заведениях учится более 27 тысяч иностранных студентов, 514 из них – россияне. Больше всего иностранцев в Киевском национальном университете технологий и дизайна (1797 человек).
Таковы данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования ЗВО, сообщили в Министерстве образования и науки. По состоянию на 1 мая 2024 года их было 31 727.
В то же время 7194 студентов из других государств начали обучение в украинских университетах в 2024 году.
В первую пятерку вузов по количеству иностранных студентов вошли:
– Киевский национальный университет технологий и дизайна – 1797;
– Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца – 1756;
– Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 1130;
– Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова – 1077;
– Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 989.
Из 27 226 иностранных студентов в Украине обучаются 514 граждан страны-агрессора России, 10 735 граждан Китая, 4308 – Азербайджана, 1802 – Грузии, 1291 – Индии. Есть и граждане Соединенных Штатов Америки, их 275, а также 120 британцев.
Медицина является лидером среди избранных иностранными студентами специальностей – в Украине ее изучают 4 400 человек. Другими популярными направлениями являются:
– Менеджмент – 3 800;
– Экономика – 1 100;
– Право – 985;
– Фармация – 979;
– Музыкальное искусство – 969;
– Образовательные и педагогические науки – 866.
Также отмечается, что с 1 января по 31 октября 2024 года украинские заведения высшего образования зарегистрировали 8,5 тысяч приглашений иностранцев на обучение. В прошлом году их было 14,3 тысяч, в 2022-м – 17,8 тысяч.
Перед полномасштабным вторжением России в Украину – в 2021 году – таких приглашений насчитали 65,3 тысяч.
Как сообщал OBOZ.UA. 11 украинских университетов вошли в рейтинг Interdisciplinary Science Rankings 2025. На первом месте среди вузов Украины оказался Сумской государственный университет.
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