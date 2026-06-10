Называете кого-то по-украински 'глупим'? Проверьте, не ошибаетесь ли на самом деле вы

Иногда можно услышать, что человека, склонного к ошибочным действиям и суждениям называют "глупим". И первый вопрос, который возникает у того, кто заботится о чистоте украинского языка: не русизм ли это?

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OBOZ.UA обратился к справочной литературе, чтобы выяснить все нюансы. И оказалось, что употреблять данное прилагательное можно в нескольких значениях. Одно из них может вас удивить.

Итак, сначала ответим на уже заданный вопрос: нет, это не русизм. Безрассудного, неразумного человека действительно можно охарактеризовать прилагательным "глупий". Это слово в таком значении считается малоупотребительным, но не является ошибочным. Кстати, отсутствие ума на украинском языке вполне нормально называть "глупотою", необдуманные, неразумные поступки – "глупством", а человека, к ним склонного – "глупаком" или "глуптаком". Итак, слова, образованные от корня -глуп- нашему языку свойственны и ими вполне можно пользоваться, когда вы хотите дать чьим-то интеллектуальным способностям не слишком высокую оценку.

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Но это еще не все. Прилагательное "глупий" в сочетании с существительными "ніч", "північ" и "осінь" может приобретать значение "поздний". Вот несколько примеров.

Коли він повернувся додому, стояла глупа ніч.

Дуже холодно і вогко, бо надворі глупа осінь.

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