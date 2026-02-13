Называла украинский язык 'псячим' и ждала 'русский мир': КНУСА уволил преподавательницу, которая ненавидела Украину

Киевский национальный университет строительства и архитектуры уволил преподавательницу Оксану Антонюк, которая публично выражала поддержку России, называя украинский язык "псячим", а русский – "интеллигентным". Кроме того, педагог указывала, что "будет счастливой, если Украину наконец оккупируют и будет русский мир", а украинцев называла "западенцами, селюками и кастрюлями".

Как рассказала пользователь Threads Елизавета Хрущенко, преподавательница публично хвасталась тем, что общается на русском языке на работе. Девушка призвала администрацию вуза отреагировать на такие действия.

"КНУСА. Преподаватель публично выражает поддержку России, называя язык "псячим", а язык "интеллигентным". Будет счастливой, если Украину наконец оккупируют и будет русский мир. Для нее нормально называть людей "западниками, селюками, кастрюлями". Она публично высказывается, что общается на русском языке на работе. Голодомор для нее не должен быть признанным в мире. Как вам, преподаватель который имеет такие взгляды и публично выражает поддержку России? Я надеюсь на реакцию университета", – написала Хрущенко.

Впоследствии она поделилась, что вуз прекратил трудовые отношения с преподавательницей и осудил ее антиукраинскую позицию.

"Университет осуждает любые проявления антиукраинской позиции, пренебрежение к украинскому языку и попустительство российской агрессии. Трудовые отношения с этим лицом прекращены. Мы придерживаемся государственной позиции и не будем терпеть антиукраинскую риторику", – говорится в сообщении вуза.

По состоянию на 09:00 13 февраля учебное заведение убрало всю информацию о педагоге с официального сайта, но сохранился кэш Google. Преподавательница имеет многочисленные грамоты и сертификаты, в частности с конференции из Стокгольма в 2023 году, посвященной инновациям и перспективам современной науки.

Согласно данным, Антонюк была старшим преподавателем, заместителем заведующего кафедрой по профсоюзной работе, помощником декана факультета БТФ по спортивно-массовой работе, а также мастером спорта по академической гребле.

Сама же Хрущенко добавила, что она не является студенткой КНУСА, однако имела целью защитить студентов от пророссийского преподавателя. Также она добавила, что было подано обращение в Службу безопасности Украины.

