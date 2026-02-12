В Виннице преподаватели и студенты вышли на протест из-за выборов ректора педуниверситета. Видео

Преподаватели и студенты Винницкого педагогического университета устроили протест из-за недоверия исполняющему обязанности ректора Вячеславу Мирошниченко. В частности, он не посоветовался с коллективом, подавая письмо в Министерство образования и науки о переносе выборов в вузе.

Видео дня

Мирошниченко исполняет обязанности ректора меньше недели, до этого временную должность занимала заведующая кафедрой журналистики Инна Завальнюк, которую отстранили без объяснений. В частности, в комментарии Суспільному педагог отметила, что не имела никаких нарушений или нареканий на свою работу. В учебном заведении были готовы к проведению выборов.

В то же время, по словам представителя студенческого самоуправления Ивана Сотника, Мирошниченко не предложил ни одной встречи и не сделал ни одного заявления в студенческое самоуправление. Соискатели образования готовы поддержали идею, чтобы выборы в вузе состоялись согласно срокам.

Сам же Мирошниченко объясняет, что письмо с просьбой о переносе выборов прислал из-за того, что были жалобы от двух кандидатов к организации процесса. В частности, это касалось отсутствия электроэнергии, что становится препятствием для проведения выборов.

"Сам процесс и бросание бюллетеней не требует интернета, но наработка всего делается через интернет. Имеет место? Есть. Отметил. Дальше тепло. Когда выключается свет – стоят насосы, которые прокручивают воду по системе. Насосы остановились, вода остановилась, тепло снижается. Отсутствие самого света является препятствием. Я сделал резюме, обобщил эти претензии и написал свою приписку, что я считаю целесообразным перенос выборов законным способом. Никаких проблем. Это немножко усложнит жизнь университета во время образовательного процесса", — сказал Мирошниченко.

Следовательно, выборы ректора педагогического университета имени Михаила Коцюбинского предварительно перенесли на 23 апреля. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Что известно об изменениях ректора

12 февраля в Винницком государственном педагогическом университете должны были выбирать нового ректора. Министерство образования и науки Украины утвердило три кандидатуры. Среди них:

первый проректор ВГПУ по научно-педагогической работе Олег Блажко ;

; действующий народный депутат Украины Анатолий Драбовский ;

; профессор Измаильского государственного гуманитарного университета Борис Максимчук.

С 2015 года учебное заведение возглавляла профессор Наталья Лазаренко. После первой 5-летней каденции, ее во второй раз переизбрали в ноябре 2020 года, где она получила 69,5% голосов от общего количества избирателей. В конце прошлого года Лазаренко отчиталась перед трудовым коллективом за 10 лет работы в должности ректора, ведь по закону она больше не могла баллотироваться на следующий срок.

С 9 января этого года исполняющей обязанности ректора вуза стала доктор филологических наук и заведующая кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью Инна Завальнюк.

С 5 февраля, за неделю до выборов, новым исполняющим обязанности ректора стал Вячеслав Мирошниченко. Он работал в вузе до сентября 2023 года, а затем перешел на работу в Мариупольский государственный университет. Согласно приказу, Мирошниченко будет исполнять обязанности ректора "до назначения руководителя в установленном законодательством порядке или назначения другого исполняющего обязанности ректора, но не позднее чем до 04 августа 2026 года".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что около 50 ректоров вузов в Украине потеряют свои должности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!