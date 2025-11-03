Около 50 ректоров вузов в Украине потеряют свои должности: заместитель Лисового дал прогноз

Около 50 украинских ректоров потеряют свои должности. Сокращение будет происходить постепенно, а также будут проводиться выборы руководителей учебных заведений.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в интервью украинскому медиа. По его словам, выборы ректора – демократическая и сознательная процедура. В частности, таким образом были успешно избраны руководители Львовского национального университета им. Франко и Национального университета "Львовская политехника".

"Около 50 ректоров, я думаю, где-то так. Это будет происходить постепенно, и пулами будут проходить выборы. Мы видели выборы во Львовском национальном университете Франко и во Львовской политехнике. Абсолютно прекрасная, демократическая, сознательная процедура. И это был праздник демократии в зрелом, эффективном коллективе обоих университетов: 8-9 кандидатов, дебаты, стратегии, видение, второй тур", – сказал чиновник.

Он отметил, что в Украине нет плохих или хороших учебных заведений, ведь все они уникальны. Поэтому именно от команд управления зависит, смогут ли вузы конкурировать между собой и привлекать ресурсы.

Напомним, руководители двух учебных заведений города Киева сделали фиктивное объединение вузов для того, чтобы оставаться на должности более 10 лет. При этом в университетах фактически не произошло модернизации. Об этом рассказал бывший заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Он отметил, что требование находиться на должности ректора не более двух сроков определено законом, а такие руководители стремились его обойти таким образом. На самом деле объединения происходят для того, чтобы расширить возможности студентов, сделать больший выбор предметов, предоставить научное оборудование, улучшить инфраструктуру и тому подобное.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, ректоры украинских вузов попали в список лучших в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!