Не 12-14 тысяч гривен: учительница начальных классов на Киевщине поделилась лайфхаком, как зарабатывать больше

Сертифицированная учительница начальных классов и английского языка из Киевской области Юлиана Довгопол поделилась, какой может быть заработная плата у учителей. По ее словам, средней считаются сумма от 12 до 14 тысяч гривен, но можно получать больше.

Педагог говорит, что, кроме основных часов, у нее есть дополнительные – своему классу она также преподает английский язык и физическую культуру. Об этом она рассказала во время разговора в подкасте Освітній Крафт на YouTube с Дарьей Олейник.

"Поэтому заработная плата зависит от количества часов, потому что обычная ставка – это 18-23 часа. Но учителя могут брать дополнительные часы. Например, те предметы, которые не требуют какого-то отдельного детального углубления в средней школе, такие как: труд, здравоохранение, этика и так далее", – объясняет педагог.

Также она рассказала, что если учитель проходит сертификацию – это добавляет 20% к ставке, тогда как аттестация может повысить заработок на небольшую сумму – всего где-то до тысячи гривен.

