'Не бойся ошибок и помогай людям'. 8 советов, которые дал своему сыну первый в истории миллиардер Джон Рокфеллер

Первый в истории миллиардер Джон Рокфеллер, завещавший своему сыну Джону Д. Рокфеллеру-младшему не только богатство, но и драгоценные советы в виде писем, написанных в конце 19-го и начале 20-го веков. В них можно найти глубокое понимание бизнеса, богатства, характера и философии жизни.

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И, несмотря на то, что этим письмам уже более ста лет, советы, которыми делился известный американский предприниматель и соучредитель Standard Oil, актуальны и сегодня. Сайт The Times of India предлагает 8 самых важных из них, где он советует не бояться ошибаться и всегда помогать людям.

Трудолюбие, дисциплина и настойчивость – залог успеха

Рокфеллер подчеркивал, что успех – это не случайность, это – постоянные усилия и дисциплина. Он писал своему сыну о жертвах, на которые он шел: рано вставал, распределял время и убедился, что каждое решение способствовало его целям. Предприниматель наставлял своего сына выработать привычки усердия и настойчивости, потому что они являются основой длительного успеха.

Короткие пути имеют короткий срок службы

Одно из сильнейших убеждений Рокфеллера заключалось в том, что слово бизнесмена – это его самый ценный ресурс. В своих письмах Рокфеллер предостерег от обмана и неэтических шагов, подчеркивая, что репутация создается годами, но может быть разрушена в одну ночь.

По мнению миллиардера, доверие к человеку – это его самая большая валюта, а честность по всем делам способна обеспечить долгосрочный успех и уважение в бизнесе. Короткие пути нужно искать далеко не всегда.

Никогда не будьте равнодушны к деньгам, сколько бы у вас их не было

Рокфеллер всегда имел скромное отношение к финансам, несмотря на то, что был самым богатым человеком Америки. И так же советовал вести своего сына – внимательно следить за финансами, воздерживаться от расточительства и разумно реинвестировать доходы.

Всегда отдавать обществу (благотворительность)

В письмах Рокфеллер часто напоминал сыну, что деньги несут с собой обязанность улучшить общество. Миллиардер отдавал немалые суммы на благотворительность. Результатом его деятельности стало учреждение университетов, медицинских учреждений и социальных программ, обслуживавших миллионы людей. Он учил сына быть чутким к нуждающимся и использовать свое богатство, чтобы творить добро.

Окружающие многое говорит о вас

Рокфеллер считал, что успех зависит не только от индивидуальных усилий, но и людей, с которыми человек общается. Он призывал своего сына создать хорошую команду людей, уметь делегировать работу и не пренебрегать советами опытных людей.

Думать масштабно, думать о будущем

Бизнес-империя Рокфеллера не была построена в один день. Поэтому, по словам американского предпринимателя, самым важным на этом пути является наличие терпения. Он учил своего сына не поддаваться краткосрочным неудачам, а думать на десятилетия вперед, избегая импульсивных действий. По мнению Рокфеллера, терпение является стратегическим преимуществом как в бизнесе, так и в жизни.

Никогда не делай неудачу своим надгробием, сделай ее своей ступенькой

Во всех своих письмах миллиардер напоминал сыну, что ошибки в жизни и в бизнесе будут обязательно, этого избежать невозможно. Но они полезны опыт, и их не нужно бояться, наоборот – использовать полученные знания, чтобы больше не повторять их.

Баланс работы и жизни – это не привилегия, это необходимость

Несмотря на наличие крупного бизнеса и ответственности, Рокфеллер всегда наставлял своего сына жить в гармонии между работой, семьей и здоровьем. В его советах звучит требование к заботе о своем физическом и психическом состоянии и потребность проводить время с семьей. По его словам, настоящий успех определяется не только финансовым состоянием, но и индивидуальной самореализацией.

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