Не больше двух часов в неделю. Мадрид вводит строгие правила использования компьютеров и планшетов в начальных школах

В Мадриде (Испания) власти приняли решение ограничить использование планшетов и ноутбуков учениками начальной школы. Теперь использовать их школьникам можно не более двух часов в неделю.

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Учителям будет запрещено задавать домашние задания с использованием гаджетов в попытке устранить "риски" интенсивного использования технологий в раннем возрасте. Об этом пишет The Guardian.

Эти меры регионального правительства Мадрида заявлены как первые в своем роде в Испании и будут применяться примерно к 500 тысячам детей в 2000 государственных школах в столице и ее окрестностях.

"Речь идет о возвращении к сути образования, но с адаптацией его к сегодняшнему времени и о том, чтобы сделать книги, диктанты и рукописный текст совместимыми с развитием цифровых навыков", – сказал представитель правительства.

Новые правила предусматривают, что ученикам дошкольного и начального образования "не будет разрешено работать индивидуально с цифровыми устройствами, а учителя не смогут задавать домашние задания, которые подразумевают использование планшетов, компьютеров, мобильных или подобных устройств вне школьного расписания".

В то же время, ученикам дошкольного образования в возрасте от трех до шести лет будет разрешен один контролируемый час компьютерного времени в неделю. Ученикам третьего и четвертого классов будет разрешено максимум 90 минут в неделю, а для учеников пятого и шестого классов этот показатель увеличится до двух часов.

Средние школы смогут устанавливать собственные ограничения, а дети с особыми образовательными потребностями будут освобождены от новых правил.

Правительство страны под руководством социалистов также готовит законопроект, который повысит возраст для создания аккаунта в социальных сетях с 14 до 16 лет и призывает технологические компании установить системы проверки возраста.

Как сообщал OBOZ.UA, учитель истории Андрей Стецюк подчеркнул, что гаджеты должны не заменять учебный процесс, а помогать. Ведь дети через планшеты теряют навыки писать, подчеркивать или рисовать таблички и забывают, как делать элементарные вещи.

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