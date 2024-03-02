Не будет ощущения безопасности: психолог назвала главную причину, почему родители не должны дружить со своими детьми

Родители не должны дружить со своим ребенком, ведь тогда у него не будет чувства безопасности. По словам психолога Светланы Арефнии, если исчезает авторитетное влияние в отношениях, то мальчик или девочка могут переходить границу и общаться на равных со взрослыми.

Об этом специалист сказала в интервью Слава+. Она заверила, что если родители будут поддерживать дружеские отношения с детьми в младшем возрасте, это станет препятствием в их становлении как личности.

"Важно и нужно формировать с ребенком дружеские отношения, но не дружить. Когда мы с тобой дружим, мы с тобой находимся на одном уровне. Мы друзья, мы на одной горизонтали. Если ты ребенка поднимаешь в одну горизонталь, начинаешь с ним дружить, тогда ты на равных с ним. Ты же не можешь быть с ребенком на равных. Он твой ребенок, он должен быть внизу. Потому что тогда он не будет чувствовать безопасность", – сказала психолог.

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Она объяснила, что дружеские отношения – это когда родители положительно настроены на все, что делает ребенок и ему предоставляют хорошую обратную связь. Когда взрослые начинают дружить со своими дочерьми и сыновьями, они могут переходить границы и транслировать им примеры своей жизни, которые не готовы воспринять детский мозг. Таким образом, теряется мощная родительская фигура, которая может их защитить.

Арефния добавила, что другу не выбирают, что говорить и с ним можно поделиться почти всем. В то же время, с детьми должны быть определенные границы, которые показывают, как хорошо или плохо. Правильный подход в общении поможет пронести детям чувство уверенности и безопасности на протяжении всей жизни.

"Для ребенка формирование ощущения безопасности обязательно формируется на том, что кто-то сильнее его. И это авторитетные родители. Это закладывается на всю жизнь. И даже когда отец с мамой умерли, у него в голове помнится, как отец его защищал. Как он говорил ему: "Ты сможешь, молодец". И он несет это сквозь всю жизнь", – добавила специалист.

Она заверила, что именно это влияет во взрослом возрасте, каких наставников или учителей будут искать дети. Таким образом, когда мальчики и девочки вырастают, они могут идти по верному пути развития.

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