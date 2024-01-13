Никогда так не поступайте: как родители формируют синдром отличника у детей
Украинская эксперт по детско-родительским отношениям Мария Сычинская рассказала, как взрослые формируют синдром отличника. В частности, специалист посоветовала никогда не употреблять определенные фразы, которые будут вредить развитию ребенка.
Своими рекомендациями психолог поделился в Instagram. Она отметила, что некоторые родители ожидают, что их дети будут лучшими во всем, однако делать этого не стоит.
Действия родителей, которые влияют на формирование синдрома отличника, по версии Марии Сичинской
- любят не безусловно, а за достижения и успехи;
- ожидают, что ребенок будет лучшим;
- наказывают, когда что-то не выходит;
- вознаграждают за достижения;
- постоянно критикуют;
- навязчиво подсказывают, как стать еще лучше;
- расстраиваются, обижаются или разочаровываются, когда ребенок не добился успехов в чем-то;
- говорят или транслируют, что самое важное в жизни – достичь высоких результатов и быть лучшими.
Пользователи соцсети обратили внимание, что такие правила следует соблюдать не только родителям, но и в учебных заведениях:
"Осталось только перекроить общество, садик, школьную систему, родственников и все, не будет у ребенка комплекса. Я уже устала всем все объяснять. Дома пытаешься делать "правильно", а выходит ребенок за порог и мои усилия множатся на 0".
"Я думаю, что синдром отличников формируют не только родители, а в целом наша система образования. Когда учителя также хвалят отличников и осуждают тех, кто плохо учился. Когда оценки объявлялись в целом и впоследствии даже мы, одноклассники, начинали судить друг друга по успехам. Когда тебя в школе заставляют быть успешными во всем, а не только в том, что тебе нравится, потому что кто-то может быть успешен во всем, а почему ты не можешь? Сядь и изучи эту историю! Надеюсь наша система образования также начнет меняться в лучшую сторону и поддерживать ребенка и развивать его в том, что ему нравится больше, а не "угнетать" и требовать, чтобы ты был успешен во всем, только тогда ты будешь молодец".
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