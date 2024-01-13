Никогда так не поступайте: как родители формируют синдром отличника у детей

Украинская эксперт по детско-родительским отношениям Мария Сычинская рассказала, как взрослые формируют синдром отличника. В частности, специалист посоветовала никогда не употреблять определенные фразы, которые будут вредить развитию ребенка.

Своими рекомендациями психолог поделился в Instagram. Она отметила, что некоторые родители ожидают, что их дети будут лучшими во всем, однако делать этого не стоит.

Действия родителей, которые влияют на формирование синдрома отличника, по версии Марии Сичинской

любят не безусловно, а за достижения и успехи;

ожидают, что ребенок будет лучшим;

наказывают, когда что-то не выходит;

вознаграждают за достижения;

постоянно критикуют;

навязчиво подсказывают, как стать еще лучше;

расстраиваются, обижаются или разочаровываются, когда ребенок не добился успехов в чем-то;

говорят или транслируют, что самое важное в жизни – достичь высоких результатов и быть лучшими.

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Пользователи соцсети обратили внимание, что такие правила следует соблюдать не только родителям, но и в учебных заведениях:

"Осталось только перекроить общество, садик, школьную систему, родственников и все, не будет у ребенка комплекса. Я уже устала всем все объяснять. Дома пытаешься делать "правильно", а выходит ребенок за порог и мои усилия множатся на 0".

"Я думаю, что синдром отличников формируют не только родители, а в целом наша система образования. Когда учителя также хвалят отличников и осуждают тех, кто плохо учился. Когда оценки объявлялись в целом и впоследствии даже мы, одноклассники, начинали судить друг друга по успехам. Когда тебя в школе заставляют быть успешными во всем, а не только в том, что тебе нравится, потому что кто-то может быть успешен во всем, а почему ты не можешь? Сядь и изучи эту историю! Надеюсь наша система образования также начнет меняться в лучшую сторону и поддерживать ребенка и развивать его в том, что ему нравится больше, а не "угнетать" и требовать, чтобы ты был успешен во всем, только тогда ты будешь молодец".

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