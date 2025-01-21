Не был ни на одном уроке и не явился на зачеты: на Волыни наказали маму 10-классника

На жительницу Сошиченской общины на Волыни полиция составила административный протокол из-за прогулов в школе ее сына. Парень учится на заочной форме в 10 классе.

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В первый семестр школьник не посетил ни одного онлайн-урока и не появлялся на очные консультационно-зачетные сессии. Матери ученика грозит штраф от 850 до 1700 гривен, сообщает Камень-Каширский районный отдел полиции в Facebook.

С матерью парня провели профилактическую беседу, а составленный админпротокол направили в суд.

"Кодексом Украины об административных правонарушениях (ч.1 ст. 184) предусмотрены следующие виды ответственности родителей за посещение их детьми школы в течение десяти учебных дней подряд по неизвестным причинам: предупреждение и штрафы, размер которого за первое правонарушение может составлять от 850 до 1700 гривен, при повторном нарушении закона штраф будет увеличен от 1700 до 5100 гривен. если будет установлена вина обоих родителей, к ответственности привлекут и мать, и отца. Так что штраф в полном объеме придется платить каждому родителю", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что среднее образование обязательно в Украине, согласно законодательству. В то же время ответственность за выполнение этих норм возлагается на родителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во Львовской области школьник прогулял 112 уроков.

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