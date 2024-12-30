Во Львовской области школьник прогулял 112 уроков, а наказали его маму: что известно

Ученик Червоноградской гимназии №5 Львовской области в ноябре 2024 пропустил 112 уроков без уважительных причин. В этой связи мать школьника привлекли к ответственности. Суд признал ее виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оштрафовал на 1700 гривен.

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Информация появилась в Едином государственном реестре судебных решений. Кроме того, согласно решению, женщина должна уплатить в пользу государства судебный сбор.

Известно, что сама обвиняемая на заседание не явилась и подала заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, указав, что признает свою вину.

Женщина может подать апелляционную жалобу в суд в течение десяти дней со дня вынесения постановления.

Напомним, в 2024 году без справки в школу можно не ходить 10 дней. Однако Министерство образования и науки предложило сократить сроки до 5 дней, чтобы учебные заведения, служба по делам детей и полиция могли выявлять случаи ненадлежащего исполнения родителями их обязанностей.

Если ребенок пропускает несколько уроков или дней обучения из-за плохого самочувствия, об этом достаточно сообщить классному руководителю. В других случаях причины отсутствия должны быть подтверждены медицинской справкой или письменным объяснением родителей.

Если ребенок не будет посещать уроки из-за запланированной поездки, пребывания в санатории, участия в соревнованиях, то нужно обратиться в администрацию учебного заведения, чтобы написать заявление.

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