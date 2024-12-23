'Не читают? Сидят в гаджетах? А к кому мы бежим за помощью?' Украинский преподаватель опроверг миф о 'тупых детях'

В сети в последнее время появляется немало высказываний по поводу современных детей, якобы они "тупые", из-за чего возникает значительное количество проблем в образовании. Кроме того, нынешнее поколение вроде бы не любит читать и все больше сидит в гаджетах. Несмотря на это, когда взрослым нужна помощь, чтобы разобраться с проблемами смартфонов, ноутбуков и другой техники, они бегут к молодежи.

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Об этом рассказывает преподаватель Киевского международного университета Александр Мирошниченко в интервью ZN,UA. Он уверяет, что современные дети не только читают, но и выбирают для себя развивающие издания.

"Еду в метро. Справа господин с бумажной книгой (!) – налево парень лет 17–18 втыкнулся в планшет. И словно вывод относительно "тупого молодого поколения" наглядный. Хоть фотографируй и как иллюстрацию выставляй. У старшего любителя бумажных книг – что-то из серии очень дешевых (по цене и качеству) детективов. А у младшего парня в планшете – "Психология бессознательного" Юнга. Подсматривать будто не очень хорошо, но как коренным образом меняется картинка, если отбрасываешь первые впечатления и присматриваешься", – пишет Мирошниченко.

Он также предложил провести эксперимент, в котором спросить 40-50-летних и молодежь 18-20 лет, кто из них поможет переустановить Windows. Так, среди последних, по словам педагога, согласится на помощь 80%, тогда как в первой компании хотя бы один человек нашёлся.

Мирошниченко отмечает, что молодежь учится удивительно быстро, разбираясь как все работает, а не как старшее поколение, ритуально повторяя какие-то действия.

Более того, современные молодые люди не боятся работы, параллельно учась. Ведь они открыты к поиску себя и шагают к вожделенной цели. Именно поэтому они с легкостью сменяют неинтересное и неперспективное на увлекательное. В то время как старшее поколение боится уйти из плохой и бесперспективной работы. Преподаватель уверяет, что когда люди не готовы к переменам, они деградируют.

Этот же маркер становится причиной, почему не может измениться система образования в Украине, ведь она должна опережать настоящее, а не существовать в режиме декоративного украшения новыми обоями стен.

"Во всем виноваты тупые дети, которые не слушаются умных взрослых", – примерно такова универсальная схема, которая позволяет снять с себя ответственность практически всего – от плохого учебника до гнилой канализации. А вопрос, к какому поколению принадлежит автор плохого учебника или не менее плохой канализации, как раз и считается признаком "тупого молодого поколения". Потому что умные такие вопросы не задают. По крайней мере, старшее поколение живет именно с таким лозунгом", – делится Мирошниченко.

По его словам, в каждом поколении процент дураков и гениев примерно одинаков. В то же время, современная молодежь не готова уважать старших исключительно по признаку должности и не боятся это обнародовать, в отличие от предыдущего поколения.

Педагог отмечает, что старшее поколение не смогло обеспечить детям нормальной реформы образования, ведь привычно имитировать работу, а не работать, а также имеет привычку, что проблемы решает кто-то другой. Более того, многие не понимают, что будущее зависит именно от современной молодежи.

"Не они "голосовали за гречку", не они смотрели русские сериалы и слушали шансон, не они жили по принципу "какая разница, на каком языке разговаривать". Нет. Это все делало старшее поколение. Мое поколение. Не умнее и не талантливее младших. Которое отличается разве что единственным. Виной перед младшими за все невзгоды в государстве, которым не смогли предотвратить", – добавил педагог.

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