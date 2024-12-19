Нужно ли детям различать усатых деятелей, зубрить даты и названия дат? Демонстрационный тест НМТ по истории Украины вызвал дискуссию в сети

В одной из социальных сетей возникла дискуссия из-за демонстрационных заданий Национального мультипредметного теста (НМТ) по истории Украины. В частности, внимание привлекло два теста. В первом нужно по фото выбрать деятеля, пропагандировавшего украинизацию частей российской армии в 1917 году. Во втором – согласовать даты и названия сражений Национально-освободительной войны XVII ст.

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В сообщении в Facebook образовательный эксперт Иванна Коберник обратилась к историкам с просьбой объяснить, нужно ли выпускникам школ различать усатых деятелей, зубрить даты, портреты и плохие фото исторических и архитектурных памятников. Она попросила объяснить, что такие данные дают поступающим в университеты и как это помогает пониманию важности украинской истории.

"Скажите, пожалуйста, чем полезно задание: "Отличи одного усатого господина от трех других усатых господ?". Что оно дает выпускникам школ/абитуриентам университетов? Как помогает пониманию важности украинской истории?", – написала Коберник.

"Во втором приведенном вопросе нужно согласовать даты и названия битв Национально-освободительной войны XVII ст. Почему мы тренируем детей запомнить годы и названия, а не предлагаем вопросов, которые будут показывать понимание причин и последствий непростого периода украинской истории, который привел к Переяславскому соглашению? Зачем такими задачами мы провоцируем учителей, репетиторов и детей механически зубрить даты (согласно программе ЗНО/НМТ ребенок должен знать более 300 дат), портреты, плохие фото исторических и архитектурных памятников?", – добавила она.

Специалист отметила, что возможно такие знания необходимы для тех, кто хочет стать профессиональным историком, однако тест НМТ по истории Украины обязателен для всех поступающих.

Однако украинские историки не согласились с мнением Коберник и отметили, что "усатых господ" школьники должны знать в лицо, равно как Франклина Рузвельта (американского политика) и Уинстона Черчилля (британского политика). Такие знания, по мнению экспертов, нужны для того, чтобы не выглядеть дураком, когда их перепутаешь.

1. Тест не на длину ус, а на (правильное!) убеждение историков, что Михновского надо знать в лицо. 2. Тест не на "даты и названия", а на понимание течения Национально-освободительной войны под руководством Хмельницкого: эти битвы за собой тянули новые в ней (а тогда и в государственном) этапы".

"Почему человек должен знать в лицо Черчилля или Рузвельта? Чтобы не выглядеть дураком, когда перепутает".

"Мне кажется, что было бы хорошо знать в лицо первого украинца в истории, сформировавшего концепт "самостоятельной Украины". Поверьте моему опыту – 90% рекрутов нашей бригады его не знают ни по вкладу, ни по портрету. Тогда как Пушкина знают почти 100 %. Предполагаю, как и Бенджамина Франклина. Поэтому ничего плохого в "механической памяти", как вы говорите, не вижу".

Кроме того, эксперты уверяли, что в заданиях следует называть не точную дату, а последовательность событий. К тому же, ученики могут вообще не знать в каком году произошло конкретное сражение, но ответить на вопрос, ведь даты даются уже в самом задании.

Также специалисты отметили, что задания на выпускных экзаменах должны быть такими, чтобы списывание и зубрение не помогало. В то же время, такие тесты преследуют цель проверить знания подростков.

Однако некоторые отмечали, что на таких экзаменах должно быть меньше фактажа.

"Как раз для историков желательно уметь мыслить, сравнивать и делать выводы; а для широких масс можно и набор фактов. Так, как желательно, почти невозможно организовать, потому что это развернутые ответы, эссе или устное общение. Поэтому экзамен максимально формализован. Пожалуй, нужно меньше фактажа, но…как есть".

"Краткий вывод: люди, составляющие задания для ВНО/НМТ никогда (или очень давно) не видели в лицо выпускника школы, не знают его мировосприятия, потребностей, механики размышлений и в большой степени сводят многое к зазубриванию. Пока задания не будут составлять реальные учителя-практики, мы от этого не избавимся".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что НМТ-2025 по украинскому языку состоится по новому правописанию.

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