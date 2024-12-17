НМТ-2025 по украинскому языку состоится по новому правописанию: почему украинцы его критикуют

Задания по украинскому языку на Национальном мультипредметном тесте в 2025 году будут укладываться в соответствии с нормами нового правописания. В то же время программа внешнего независимого оценивания (ВНО) создана на основе учебных программ по украинскому языку, изучение которых происходит с учетом украинского правописания.

Видео дня

Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, адресованном Украинскому центру оценивания качества образования. В нем сообщается, что вносить изменения в программу ВНО по украинскому языку и литературе не нужно.

"Программа внешнего независимого оценивания создана на основе учебных программ по украинскому языку, изучение которых происходит с учетом Украинского правописания; по украинской литературе – на основе модернизированной в 2017 году учебной программы для 9 класса и новых учебных программ для 10-11 классов 2018 года. Учитывая указано, потребности во внесении изменений в программу ВНО по украинскому языку и литературе нет", – говорится в письме.

В то же время, украинцы раскритиковали новые правила правописания, которые должны соблюдаться всеми учебными заведениями с 1 сентября 2024 года, и которые будут действовать на НМТ-2025. В частности, согласно изменениям, в таких словах как "Пифагор", "миф", "орфография", "Тимофий", "Афины" и "эфир" вместо букв "ф" можно использовать букву "т". Комментарий к сообщению в соцсети, о том, что Пифагор от такого перевернулся бы в гробу, набрал более 10 тысяч лайков и лучше показал отношение украинцев к переменам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учитель Артур Пройдаков объяснил, почему смена украинского правописания сейчас актуальна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!