Не давайте детям до 13 лет смартфоны! Что показало свежее исследование, которое смутило даже ученых

Дети до 13 лет, которые имели доступ к смартфону, чаще имели суицидальные мысли, более низкую самооценку и отчужденность от реальности по сравнению со своими старшими сверстниками. Об этом свидетельствуют недавние результаты исследования.

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Именно поэтому ученые настаивают на том, чтобы до этого времени дети не имели доступа к гаджетам. В исследовании также указано, что использование смартфонов больше влияет на девушек, чем на парней. Так, 9,5% респонденток считают, что имеют "проблемы" с психическим здоровьем по сравнению с 7% парней, информирует Еuronews.

Кроме того, выяснилось, что дети до 13 лет чаще сталкивались с нарушениями сна, кибербуллингом и негативными семейными отношениями. В исследовании были собраны данные из самостоятельно сообщенных профилей психического здоровья 100 000 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Показатели психического здоровья ухудшались, когда парни и девушки имели более долгий доступ к смартфону. Результаты 18-20-летних были хуже, чем для 21-24-летних, что может быть связано с длительным пребыванием перед экраном во время пандемии ковида.

Ведущий автор исследования Тара Тиагараджан сказала, что хотела бы, чтобы использование смартфонов было ограничено лицами в возрасте до 13 лет, а также чтобы они регулировались государственными органами, как алкоголь и табак. Этот шаг должен сопровождаться ограничениями на платформы социальных сетей, а также "обязательным обучением цифровой грамотности и обеспечением корпоративной подотчетности".

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