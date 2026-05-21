'Не давайте детям играть в Roblox!' Мама 7-летнего мальчика обратилась к родителям с криком души

Украинская мама 7-летнего мальчика Анна Степчук обратилась к родителям с криком души из-за популярной среди детей видеоигры Roblox. Она поделилась, что около 5 месяцев ее сын не играл на планшете. Однако впоследствии он договорился, что будет пользоваться гаджетом в течение 40 минут ежедневно.

В заметке в Instagram женщина рассказала, что после нескольких дней игры в Roblox мальчика нельзя было узнать. "Третий день, он настолько треплет мне нервы, это совсем другой ребенок, неуправляемый, он провоцирует, кричит на ровном месте, он какой-то агрессивный, о каких-то ножах говорит. Дали только два дня поиграть и уже ребенок неадекватный", – делится Степчук.

Она призвала родителей ни в коем случае не давать детям играть в Roblox, ведь она негативно влияет на психику ребенка. В комментариях пользователи сети рассказали о своем опыте. Одни поддержали маму, отметив, что поведение их детей так же меняется после этой игры. Большинство родителей стараются запрещать играть в нее, однако мальчики и девочки могут брать гаджеты у своих одноклассников.

"Roblox – это самое ужасное, что ребенок может играть, я своим объяснила, что играть не будут".

"Просто в один момент удалили эту игру сыну (9 лет), потому что заметила негативные изменения в поведении. Переходный период был тяжелый, злился очень, но уже больше полугода не играет и все ок. Оказывается, есть много хороших игр, просто надо поискать. Еще и ограничение по времени стоит 1 час – выходные, 30 мин – будни. Стал больше читать, фильмы интересные вместе смотрим на выходных".

В то же время нашлись и те родители, которые рассказали, что эта игра никак не влияет на их детей. Кроме того, некоторые мамы и папы говорили, что играют вместе с сыновьями и дочерьми.

"Ну не знаю, у меня двое ребят, которые играют, бегают дуэтом, я всегда слышу на фоне их комментарии и как-то проблем пока не вижу".

"Это не Roblox, это отношение вашего ребенка к игре, у меня играют и нет проблем, нет истерик, если надо уроки делать то делают, нет этой зависимости, это зависимость у него".

Действительно ли существует опасность от Roblox

В то же время независимый разработчик игр для Roblox заявил, что, по его мнению, меры безопасности для детей на платформе, в частности проверки возраста, являются недостаточными. Сегодня это одна из самых популярных игровых платформ среди детей в возрасте от 8 до 12 лет. В интервью BBC разработчик Сэм, имя которого изменено в целях сохранения анонимности, сказал, что родители должны контролировать своих детей на платформе 24/7, и если это невозможно, тогда им не следует играть в Roblox. Он отметил, что "безопасность является приоритетом, и мы имеем передовые механизмы защиты и фильтры, предназначенные для предотвращения вредоносного контента и коммуникаций на нашей платформе".

В 2024 году среднее количество игроков Roblox в мире превышало 80 миллионов в день – примерно 40% из них были младше 13 лет.

Вредный или насильственный контент

Roblox – это платформа, на которой пользователи могут создавать собственные игры или играть в игры, созданные другими. Она организована как открытый мир, где игроки могут взаимодействовать друг с другом. Создатели также должны предоставлять описание игры и отметку зрелости контента, которая используется для определения соответствующей возрастной категории. Любой игрок может создавать игры и зарабатывать деньги на рекламе или взимая плату с других пользователей за игру.

Критики говорят, что платформа должна делать больше для защиты очень юных игроков. Другие заявляют, что из-за типов создаваемых игр дети могут подвергаться вредному или насильственному контенту.

"Я видел, как на этой платформе людей заманивают к взаимодействиям с совершенно незнакомыми людьми способом, которым они не должны взаимодействовать. Я видел игры, где цель – застрелить как можно больше людей в изображенной версии Сэнди-Гука или Колумбайна. Я видел воссоздание острова Эпштейна в Roblox", – говорит Сэм.

Он добавил, что видел также сообщения о "людях, которые выводят других за пределы платформы", чтобы вести разговоры вне игры, что не разрешается правилами. По его словам, беспокойства передаются через специальную форму, но "возможно, только 30% на самом деле принимаются".

В то же время представители Roblox сообщили, что принимают "быстрые меры в отношении тех, кого обнаруживают нарушителями правил". В компании отметили, что используют процесс проверки возраста, сертифицированный независимыми экспертами, благодаря которому дети по умолчанию могут общаться только с пользователями примерно такого же возраста.

В марте 2025 года генеральный директор Roblox Дэйв Баззуки заявил, что компания прилагает значительные усилия для безопасности детей. В то же время он призвал родителей руководствоваться собственной интуицией.

"Мое первое сообщение было бы таким: если вам это некомфортно, не позволяйте своим детям быть в Roblox. Это звучит несколько контринтуитивно, но я всегда доверяю родителям в том, что они будут принимать собственные решения", – сказал Баззуки.

С тех пор платформа ввела обязательную проверку возраста во всем мире и внесла изменения в систему безопасности, в частности заблокировала возможность для детей общаться со взрослыми.

