Не Дед Мороз: о ком рассказывать детям на Новый год и что не так с советским персонажем

Известный всем украинцам Дед Мороз берет свое начало в советском прошлом. Несмотря на маску сказочного дедушки и любимца малышей, этот герой является лишь частью советско-российской пропаганды, которой нет места в современной, независимой и аутентичной Украине.

Видео дня

Поэтому справедливо возникает вопрос, о ком же рассказывать детям на Новый год. OBOZ.ua предлагает варианты, которые лучше всего подойдут для праздничной зимней атмосферы.

Дед Мороз был не первым

До создания СССР главным героем зимних праздников в Украине был Святой Николай. Его просили о щедрых подарках (не всегда материальных), здоровье и защите для детей.

В сказках можно встретить также Морозка или Деда Трескуна, который был повелителем зимней стихии. Однако письма ему никто не писал и о подарках не просил.

Если не Дед Мороз, то кто?

Святой Николай – лучший вариант, который сочетает сказочную атмосферу и христианские традиции. Тем более, маленькие украинцы уже знают Святого Николая, потому что именно он приносит им подарки 6 декабря.

– лучший вариант, который сочетает сказочную атмосферу и христианские традиции. Тем более, маленькие украинцы уже знают Святого Николая, потому что именно он приносит им подарки 6 декабря. Дед Зимник — олицетворение зимы, холода и зимнего веселья.

— олицетворение зимы, холода и зимнего веселья. Морозенко – народный персонаж на 100 процентов.

– народный персонаж на 100 процентов. Зимний Волшебник — самый универсальный вариант. Зимой дети и даже взрослые верят в чудо и праздничную магию.

Вопрос о фигуре Деда Мороза действительно важен в украинских реалиях. Возвращаясь к нашим традиционным героям, мы обращаемся к предкам, показываем детям важность истории. А еще отходим от стереотипов о Деде Морозе с красным носом, который давно превратился в объект насмешек на взрослых вечеринках.

Ранее OBOZ.UA писал, почему неправильно поздравлять "з наступаючим Новим роком" и как заменить кальку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!