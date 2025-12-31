Никогда не поздравляйте на украинском с 'наступаючим Новим роком': как сказать правильно

Одной из наиболее распространенных ошибок среди украинцев является поздравление кого-то "з наступаючим Новим роком" или любыми другими праздниками. Однако это является калькой с русского языка.

На украинском правильно говорить "з прийдешнім Новим роком". Подробнее об этом, читайте в материале OBOZ.UA

Как пишет сайт Мова – ДНК нації, Новый год ни на кого не наступає, а приходить або настає. Так, языковеды советуют избегать несвойственных украинскому языку активных причастий настоящего времени, которые заканчиваются на -ачий, -ячий, учий, -ючий (бачачий, спящая, слабнучий, наступаючий). Чтобы поздравить с приближением Нового года или другими праздниками правильно, следует употреблять такие словосочетания, как:

Щасливого Нового року!

Щастя тобі в Новому році!

Хай щастить Вам у Новому році!

Веселих свят!

А вот филолог Александр Авраменко в своем видео на YouTube советует использовать такие конструкции:

З прийдешнім Новим роком!

З передсвятом!

А найкраще вітати без позначення часової наступності: з Новим роком! Адже саме так здавна українці й вітали своїх родичів.

По его словам, в словарях украинского языка нет слова "наступаючий", ведь это суржик.

Языковед Мария Словолюб на своей странице в социальной сети Instagram также напомнила о том, что "з наступаючим" – это калька с русского и на украинском стоит поздравлять "з прийдешнім Новим роком".

