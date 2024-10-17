'Не думайте, станете ли отличниками': Вышебаба, который будет читать Радиодиктант-24, рассказал о подготовке и дал советы украинцам

Украинский военный и писатель Павел Вышебаба поделился, как готовится к Радиодиктанту национального единства, который будет читать 25 октября. Он призвал украинцев не думать об ошибках при написании, а воспринимать радиодиктант как общий ритуал.

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В эфире Украинского Радио Вышебаба сказал, что работает над произношением. Впрочем, он уверен, что сможет хорошо прочитать текст, написанный писательницей Оксаной Забужко.

"Мне кажется, я достаточно хорошо говорю и люди смогут расслышать все мои слова. Но я еще потренируюсь обязательно" , – сказал военный, добавив, чтобы много раз писал диктант, но ни разу не диктовал.

Также он рассматривает возможность встретиться с актером Алексеем Гнатковским, который читал радиодиктант в прошлом году, чтобы посоветоваться "как оно" и "получить психологическую поддержку".

Украинцев военный призвал принимать участие в мероприятии, поскольку в этом году оно является особым символом единства, когда текст написала гражданская, а читать его будет военный.

Он посоветовал не беспокоиться о количестве ошибок, поскольку цель радиодиктанта в объединении украинцев.

"Я бы призвал всех попытаться написать и не думать о том, будете ли вы отличниками, или совершите 20 ошибок. Это действительно второстепенное на мой взгляд. А вот общий ритуал, и когда в этом году госпожа Забужко написала текст, то есть гражданская и военный будут читать, это действительно Диктант национального единства в наши дни", – отметил Вышебаба.

Военный добавил, что радиодиктант будут писать и украинцы за границей, и бойцы на фронте.

"В Радиодиктанте национального единства, как и в жизни, не нужно бояться ошибок. Главное – принять в этом участие и написать его вместе. Будут писать ребята с фронта, будут писать гражданские, будут писать украинцы за границей, и это будет час нашего с вами совместного опыта и ритуал", – подытожил он.

Радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября, в 11:00. Трансляция состоится на телевидении, радио и онлайн, в частности, на Украинском Радио і Суспільному.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Оксана Забужко рассказала о сложностях написания текста Радиодиктанта-2024.

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